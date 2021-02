Drillo-isen gjør comeback: - Folk er klare for enda en klassiker

Husker du denne?

De fleste som er født på 90-tallet, eller tidligere, vil huske Drillo-isen som var i produksjon mellom 1994-1998, før den brått forsvant fra isdisken.

Den gjorde et aldri så lite comeback i 2009, etter pådriv i sosiale medier, den gangen var imidlertid Egil Olsens ansikt borte fra både navn og pakke - og isen fikk navnet «comeback».

Les også: Skulle selge bilen for 190.000 kroner - fikk 50 øre inn på kontoen

Nå kommer isen tilbake, også med sitt originale navn.

- Nostalgien som følger iskrem-klassikerne er stor, og vi tror folk er klare for enda en klassiker. Denne gangen som «Drillo»-isen, slik alle husker den, sier markedsdirektør Anne Borgen Sturød til Dagbladet.

Hun bekrefter også at isen kommer til å se ut som 90-tallsversjonen, altså utformet som to fotballer med karamell-trekk.

Egil «Drillo» Olsen har allerede vært med på smakstesting, og synes selv det blir moro å få isen tilbake:

- Det er hyggelig at Diplom-Is ønsker å bringe tilbake isen. Jeg husker isen som veldig god på 90-tallet, men må si jeg synes den smaker enda bedre denne gangen, sier Drillo til Dagbladet.

Selve isen ble opprinnelig til som en del av Diplom-Is' sponsoravtale med fotballforbundet, og Egil Olsen fikk også godtgjørelse for å sette navnet sitt på iskremen.

Les også: Raseri mot ulv i NRK-studioet: Dette tallet overrasker

I podkasten «B-laget» kommer det dog frem at den tidligere landslagssjefen kanskje ikke valgte den beste løsningen som ble fremlagt. I podkasten bekrefter nemlig Drillo at han kunne velge mellom 250.000 kroner, eller 50 øre per is som ble solgt.

Drillo valgte det førstnevnte alternativet, men forteller nå til Dagbladet at han kunne sittet igjen med flere millioner kroner i dag om han hadde gått for 50 øre per is.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto