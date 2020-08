Driver gjøn med «tanta i Akersgata»: - Komisk

Natt og Dag presenterer liste over Aftenpostens mest selvsagte leder-kommentarer.

Aftenposten har i flere tiår blitt omtalt som «tanta i Akersgata» for sin litt trauste og tilbakelente fremtoning. For andre gang har Natt&Dag gått gjennom Aftenpostens arkiv og laget en liste over det de mener er «Topp 27 nye selvsagte ledere fra Aftenposten».

– Jeg synes det er komisk at de skriver «Aftenposten mener» først, akkurat som om de har satt seg ned og tenkt lenge, laget en for eller imot-liste og til slutt kommet opp med en fasit, sier Natt&Dags redaksjonssjef Marco Reinertsen, som har laget listen.

Her trekker de fram titler som «Aftenposten mener: USA trenger et oppgjør med rasismen», «Aftenposten mener: Ting som er lov, kan være dumt» og «Aftenposten mener: Fakta, ikke frykt, må styre gjenåpningen av skoler og barnehager».

Natt&Dag lagde samme liste i fjor, og konkluderer nå med at avisen ikke har begynt å skrive bedre ledere.

– Jeg tenker at en overskrift skal lokke en leser til å bli nysgjerrig og lese saken. Så kan man lure på hva Aftenposten tror om sine lesere når man tenker det er viktig å forklare hvorfor krig og rasisme er dårlig, sier redaksjonssjef Marco Reinertsen i Natt&Dag til Nettavisen.

– Han er opptatt av titlene på lederne våre. Det er greit nok. Titlene er viktige, og vi kan ofte jobbe mer med dem, sier politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten til Medier24, men poengterer at han håper Reinertsen en dag leser hele artikkelen og ikke bare titlene.

– Hvis vi skal gå på innhold, så er det for eksempel ingen selvsagt ting å være kritisk til oljepakken, som er en av lederne Natt&Dag trekker frem i sin liste, sier Alstadheim.