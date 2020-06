Drømmesommeren over for denne gang: - Det kan bli ganske så intenst

Etter noen fantastiske sommerdager, er det muligens på tide å finne fram paraplyen de nærmeste dagene. Et lavtrykk fra Skagerak er nemlig på vei inn over store deler av landet.

- Lavtrykket er allerede på vei nordover, slik at det er ikke umulig at bygene treffer vestfoldkysten i løpet av de neste timene, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til Tønsbergs Blad.

Han forteller at nedbøren kan bli ganske så intens, og at det er litt typisk for bygeaktiviteten om sommeren.

- Heldigvis må du ha litt uflaks for å få de største nedbørsmengdene, da det er veldig lokale byger. Men dere kan få rundt 5-15 millimeter i dag og det samme i morgen, sier Granerød.

Vurderer farevarsel

Yr.no, som operer med egne modeller, melder på sin side opptil 35 millimeter nedbør tirsdag.

Det får meteorologene til å vurdere farevarsel for det kommende døgnet. Der er det nemlig ventet litt torden, noe som gir en vedvarende fare ut tirsdagen.

Granerød forteller at det enn så lenge ikke er sendt ut farevarsel, men at det er noe de kommer til å se på i løpet av dagen.

Man kan dermed vente seg både regn, lyn og torden, samt kjøligere temperaturer i begynnelsen av uken. Mot slutten er det derimot ventet litt høyere temperaturer igjen.

Ruskevær

Onsdag og torsdag er det nemlig lov til håpe på perioder med sol og og temperaturer på rundt 20 grader rundt store deler av Østlandet.

Deretter kan helgen slå inn med ordentlig ruskevær igjen.

- Det kan se ut til å bli skiftende også til helgen, med regnbyger og kanskje tordenbyger. Men når været er så skiftende som det er nå, så er prognosene noe usikre, sier Granerød til Fredrikstad Blad.

Yr.no viser at man kan vente seg en våt helg i både Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Granerød vil derimot ikke si om dosen med godvær er over for sommeren eller ikke, men mener det i hvert fall blir en uke med langt mer «normal» norsk sommervær.

- Men det kan godt hende at sommeren kommer tilbake senere i juli. Vi kan ikke avskrive sommeren helt ennå, sier statsmeteorologen.

