Drømmevær: Slik sjekker du UV-strålingen

Det meldes om sydenvær i hele landet, og nå kan du sjekke akkurat hvor mye stråling det blir.

- Nordmenn smører seg for lite. Nesten halvparten av de som blir brent, sier de har smurt seg, men smører seg for lite, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Yr har lansert UV-varsel i sin app, som viser forventet UV-stråling på stedet du er. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom NRK, Meteorologisk institutt og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Les også: Kan klor i basseng ta knekken på korona?

30 grader

Det kan komme godt med de neste dagene.

- Det er like varmt som flere steder syden, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Drammen er den første plassen der gradestokken bikker 30 grader mandag, og over hele landet ligger heten. Både mandag og tirsdag kan flere følge etter.

Det varme været ser ut til å fortsette iallfall inn i helgen. I Nord-Norge ble det litt kjøligere mandag, men også i denne landsdelen vil det blir varmere fremover.

Tirsdag og onsdag kan det bli ettermiddagsbyger og torden i indre strøk.

- Det er typisk når det blir så varmt. Da får vi klam og fuktig luft som skaper litt tordenbyger, men det kommer ikke til å regne så mye at det minker skogbrannfaren, sier Sarchosidis.

Smører seg for lite

Sjekker du været på YR-appen kan du nå også sjekke UV-strålingen. Nilsen i DSA sier at UV-varselet foreløpig bare er å finne på appen, men at den også skal komme på YRs hjemmeside.

UV-strålingene er avhengig av flere faktorer:

Tid på året og tid på døgnet: Mest stråling er det om sommeren og mellom klokken 11 og 16.

Ozonlaget: Det er naturlige variasjoner i tykkelsen på ozonlaget. Dette påvirker hvor mye UV-stråler som treffer jordoverflaten.

Hvor mye skyer det er. Mange og tykke skyer stopper UV-strålene, mens spredte skyer kan forsterke dem. UV-varselet tar høyde for at det ikke er skyer. Det varsler altså hvor mye UV-stråling det er uten skyer.

Refleksjon: Bare halvparten av UV-strålene fra sola treffer oss direkte. Resten reflekteres i ting rundt oss og treffer oss indirekte. Derfor vil du også kunne bli solbrent under en parasoll.

UV-stråling måles ut fra en indeks fra 1 til 11+, der 1 er svakest. Midt på dagen i juni og juli, er UV-styrken cirka 6 i Sør-Norge. Det er mer enn nok til å forbrenne lys hud på relativt kort tid.

- De fleste blir solbrente etter kort tid hvis de ikke beskytter seg. Det beste er å begrense tiden du er i solen, å dekke seg med klær og å bruke hodeplagg, sier Nilsen og legger til.

- Mange stoler kun på solkremen, men smører seg for lite. De fleste smører seg for lite. Det mest effektive, er å smøre kroppen en gang, la kremen trekke inn og deretter smøre en gang til.

Les også: Glohett vær: Togforsinkelser i hele lander