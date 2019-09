Dronning Margrethe kaster seg inn i klimadebatten: - Noen ganger har man behov for å fly

Man kan jo ikke kjøre trillebår fra Malmö til Haparanda, sier Dronning Margrethe i et nytt intervju.

I et intervju denne helgen kaster Dronning Margrethe av Danmark seg inn i klimadebatten.

- Hvis man får panikk, enten det gjelder i forbindelse med ulykker eller i det lange løp, så går det til helsike. Panikkreaksjoner er ingen god ide, sier hun til svenske Expressen.

På spørsmål om klimadebatten er i ferd med å bli panikkartet svarer hun anerkjennende og oppfordrer folk til å holde hodet kaldt, uten å få kalde føtter.

Greta Thunberg og flyskam

Hun sier også at oppmerksomheten rundt Greta Thunberg har vært umulig å unngå å få med seg, men advarer unge om å få panikk.

- Det er bra at unge er oppmerksomme på hva som skjer rundt dem, men man må ikke reagere med panikk. Det er aldri bra. Nå er jeg som sagt en gammel dame.

Hun sier også at folk må passe på at man ikke bare følger med på det man er enig med, men også på det man er mindre enig med. Det er også rart at begrepet flyskam har sin opprinnelse i et land som Sverige, mener hun.

- Egentlig er det rart at man i et land som Sverige, det avstandene er så store, skal man skamme seg over å få. Man kan jo ikke kjøre trillebår fra Malmö til Haparanda (Nord-Sverige), om jeg får si det slik.

Ikke overrasket

Den danske historikeren og kongehuseksperten Lars Hovbakke Sørensen sier til dansk TV2 at han ikke er overrasket over dronningens politiske engasjement.

- Det er ikke noe nytt at dronningen uttaler seg om vesentlige samfunnsspørsmål, men hun gjør ikke det om temaer det er stor uenighet om. Dronningen unngår å bli så konkret at hun vil uttale seg om Greta, sier han.