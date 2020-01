Dropper partydop-anklager mot voldtektstiltalt kulturprofil

En glipp av statsadvokaten gjorde at mannen i 50-årene feilaktig ble tiltalt for å ha brukt partydopet MDMA.

Tirsdag må en kulturprofil i 50-årene møte i Oslo tingrett anklaget for flere voldtekter mot yngre kvinner.

Til sammen er det ni fornærmede kvinner, og mannen må svare for sovevoldtekt av åtte av dem, i tilknytning til fest og nachspiel.

I tillegg er han tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2011, da jenten ennå ikke var fylt 16 år, som er den seksuelle lavalderen i Norge.

Les også: Voldtektstiltalt kulturprofil overfalt av mann på nachspiel

Kulturprofilen har hele tiden nektet straffskyld for alle overgrepsanklagene.

BAKGRUNN: Kulturprofil i Oslo tiltalt for flere voldtekter

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom dette er ønskelig.

En kulturprofil i Oslo er tiltalt for en rekke voldtekter. I en leilighet i denne bygården i Oslo mener politiet at ett av overgrepene skal ha skjedd. Mannen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen og privat (montasje, Nettavisen)

Statsadvokat: - Feil av meg

Kulturprofilen var opprinnelig også tiltalt for å ha brukt eller vært i besittelse av partydopet MDMA i tilknytning til alle overgrepssakene. Men disse forholdene er nå henlagt, selv om han ved flere anledninger har brukt og skaffet MDMA.

- Det skyldes at det er et straffbart forhold med veldig lav strafferamme. Det var jeg som tok ut tiltale for dette, det var en feil av meg, så det er tatt ut. Men med tanke på rusmisbruk er dette noe som vil bli belyst under bevisførselen uansett, sier statsadvokat i Oslo, Trude Antonsen, til Nettavisen.

Les også: Kulturtopp i Oslo etterforsket for 13 voldtekter

- Har rusbruken noe å si for saken når dette er tatt ut av tiltalen?

- Dette er forhold som er begått og er festrelatert, så det kan ha betydningen for saken. Men dette vil bli belyst under bevisførselen når saken går i retten.

Nettavisen er også kjent med at kulturprofilen skaffet og brukte MDMA sammen med jenten som ikke var fylt 16 år i 2011, før han ifølge politiet forgrep seg på henne.

- Hvordan vurderer påtalemyndigheten at tiltalte har brukt MDMA sammen med den fornærmede som var mindreårig?

- Bruk av rus og MDMA i det konkrete forholdet skal vi belyse i retten. Så vi får komme tilbake til det under straffutmålingen, sier Antonsen.

Les også: Voldtektstiltalt kulturprofil overfalt av mann på nachspiel

Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Forsvarer: - Loven er klar

Bistandsadvokat for den fornærmede mindreårige, Marte Brodtkorb, ønsker ikke å si stort om den konkrete anklagen.

- Det er åpenbart at dette blir tema i retten, sier hun kort til Nettavisen.

Kulturprofilens forsvarer, Elisabeth Myhre, i firmaet Advokatene Berg Ditlev-Simonsen, er klar på at det er riktig å ta ut posten i tiltalen som dreier seg om MDMA.

- Dette er foreldede forhold og de skal avvises. Det er loven klar på, sier Myhre til Nettavisen.

- Jeg tenker at hvis det er skjedde en feil så er det menneskelig. Derfor er det viktig at det er flere instanser som har en rolle i en straffesak, nettopp for at feil kan bli avdekket.

Les også: Kvinne tilkjent erstatning på til sammen 900.000 kroner i voldtektssak

Myhre vil ikke si noe om hvem som oppdaget feilen, men bekrefter at det var en kontakt mellom statsadvokaten og forsvaret i den forbindelse.

- Hvordan mener din klient at rusbruk henger sammen med de påståtte voldtektene?

- Eventuell beruselse eller ruspåvirkning blir tema i retten. Jeg mener det er viktig at det forblir et tema under hovedforhandling, sier Myhre.

Elisabeth Myhre er forsvarer for den tiltalte kulturprofilen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Risikerer lang fengselsstraff

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med bistandsadvokat Marte Brodtkorb. Hun representerer kvinnen som var mindreårig på tidspunktet politiet mener overgrepet skjedde mot henne.

Den tiltalte kulturprofilen har tidligere hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet i Oslo. Han har blant annet hatt sentrale roller under store festivaler.

Forholdene mannen er tiltalt for strekker seg fra januar 2005 til november 2014. Den anklagede har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Øvre strafferamme for sovevoldtekt er ti års fengsel. Hvis det dreier seg om flere forhold av samme art i samme sak, er øvre strafferamme det dobbelte. Den tiltalte mannen risikerer også å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.

Les også: Mann dømt til fengsel for sovevoldtekt av kvinnelig medsoldat