Dropper whisky, gin og vodka - nå tjener de penger på håndspriten din

Da barer og restauranter i Norge måtte stenge på grunn av koronakrisen, hadde ikke Oslo Håndverksdestilleri inntektsgrunnlag. Så fikk de en annen idé.

OSLO (Nettavisen): Den lille bedriften øst i hovedstaden tjener normalt penger på å produsere alkoholholdige drikkevarer som whisky, gin, akevitt og vodka.

Det har de gjort i cirka fem år. Etter at regjeringen i midten av mars besluttet å stenge ned Norge falt inntektsgrunnlaget bort. Men på få dager snudde de seg om og fikk nødvendig tillatelse til å produsere etterspurt håndsprit og overflatesprit.

- Når man stengte Norge gjennom barer, restauranter, taxfree og det ikke er noen fly lenger, så forsvant hele vårt kundegrunnlag for vanlig omsetning, sier daglig leder hos Oslo Håndverksdestilleri, Espen Tollefsen, til Nettavisen.

Se video øverst i artikkelen!

Les også: Her kan du følge koronakrisen i Nettavisens direktestudio

- Kaos og tomt overalt

På de to første ukene ble det produsert nærmere 20.000 liter håndsprit.

- For oss ville det også vært permitteringer hvis vi ikke hadde klart å snu oss rundt og gjøre noe annet. Da var denne håndspriten en gyllen mulighet for at folk skulle ha noe å gjøre. Men også for at vi kunne gjøre vårt i denne dugnaden med å skaffe håndsprit til befolkningen i Norge, sier Tollefsen.

Les også: Håper å kunne teste alle med koronasymptomer i mai

Oslo Håndverksdestilleri på Bryn i Oslo Daglig leder til høyre, Espen Tollefsen, og altmuligmann Grim Sjøstedt. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

To økonomiprofessorer var nylig ute og kritiserte regjeringen for å gi kontantstøtte til bedrifter som blir rammet av koronakrisen. I et innlegg i den Trondheims-baserte avisen Nidaros, omtalte de kontantstøtteordningen til bedriftene som en tabbe.

«Vi bør ikke subsidiere bedrifter til å slukke lyset. Vi bør stimulere dem til å gjøre det motsatte. De bedriftene som kvalifiserte til støtte i mars bør også kvalifisere for støtte i april og mai. Det å improvisere og finne smarte nye måter å organisere virksomheten på bør stimuleres og kvalifisere til støtte», skriver professorene i innlegget.

Får den lille bedriften på Oslo øst har det aldri vært aktuelt å søke om kontantstøtte. Først og fremst fordi ordningen ikke var kommet på plass da de kastet seg rundt, men håndspritproduksjonen gir penger i kassen.

- Det er fortsatt kaos der ute og tomt overalt, så vi blir nedringt og nedrent av folk som vil ha dette fordi det er manko, sier Tollefsen.

Les også: På Ikea i Norge permitteres ingen av de 3000 ansatte

Næringsminister Iselin Nybø (V) har nylig uttalt til Nettavisen at det er gode nyheter at bedrifter klarer å holde åpent, og kan generere inntekter til bedriften sin og til å holde folk i arbeid.

Oslo Håndverksdestilleri har i dag tre ansatte på fulltid. De siste offentlig tilgjengelige regnskapstallene, fra 2018, viser at bedriften hadde totalinntekter på tre millioner kroner, men et driftsresultat på minus 4,7 millioner.

De store inntjeningene er det med andre ord ikke, selv om nordmenn, ifølge en reportasje i Aftenposten fra 2018, tilsa at vi drikker stadig mer gin. Men regnskapstallene viser også at de ansatte tjener nok til salt i grøten. Og vel så det.

Tjener mer på håndsprit enn vodka

- Tjener dere mer på håndsprit enn whisky, gin og vodka?

- Volum-messig gjør at vi mest sannsynlig gjør det, men marginmessig gjør vi ikke det. Vi ønsker ikke å ta noen veldig høye marginer på dette og skal prøve å bidra til dugnaden vi også. Samtidig skal vi overleve. Å kombinere dette har gått bra så langt.

Ettersom at destilleriet allerede produserte drikkesprit var det kort prosess å få tillatelse til å lage håndsprit. Kompetansen til bedriften var direkte avgjørende. Fra idé til produksjon gikk det fem-seks dager, ifølge Tollefsen.

Les også: Frisør: - Vi savner jobben vår, men den skal være trygg og nå føles den ikke trygg

Etterspørselen er det ikke å si noe på. I media, også i Nettavisen, har det flere ganger vært omtalt at apoteker og andre utsalgssteder er tomme for antibac.

- Det er merkelig, men det er mye større etterspørsel etter det vi lager nå enn det vi lager normalt sett. Det er nok fordi det har spredt seg at vi lager dette, og at det er tørke på markedet, sier Tollefsen.

- Nordmenn har ikke brukt så mye håndsprit tidligere. Det er noen som har vært flinke og hatt det i vesken og brukt det, men nå er det et helt annet regime. Samtidig har alle andre land som produserer dette stoppet eksporten sin. I starten var det et svært parti på ti trailere som skulle fra Polen til Norge, men det ble stoppet av myndighetene i Polen fordi de trengte det internt. Det samme skjedde i Sverige.

Medarbeidere i sving ved Oslo Håndverksdestilleri. Siden de startet produksjonen av håndsprit for noen uker siden har det vært lange dager syv dager i uken. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Kunden er den vanlige mannen og kvinnen i gaten, men også sykehus, sykehjem, barnehager, frisører, kommuner, grossister, apotek og enkeltstående butikker legger inn store bestillinger.

Les også: Jacob (23) har okkupert hytte i 1,5 år. Nå har kommunen fått nok

Tollefsen holder kortene tett til brystet når han får spørsmål om omsetningen på håndsprit. Men han understreker at de ønsker å ha en lav utsalgspris fra eget lager slik at det skal komme forbrukerne til gode.

- I volum er dette på kort sikt større enn det vi har gjort ellers, så prøver vi ikke å gjøre som mange andre og lage «koronapriser» ut til kundene, men prøver å opprettholde en helt normal margin. Vi klarer å holde oss tre fast ansatte i full drift, og har tatt inn to ekstra, så nå er vi fem her hver dag.

- I tillegg har vi i løpet av påsken hatt ungdommer fra videregående skole innom for å hjelpe oss.

Les også: Over 40.000 koronadødsfall i USA

Håndsprit seks måneder frem i tid

Hver dag renner det inn mailer og telefoner av kunder som ønsker å bestille. Når Nettavisen er i lokalene til bedriften ringer telefonen flere ganger. Bestillinger per mail kommer det også.

Når de tre fast ansatte i tillegg håndterer produksjonen har de nok å henge fingrene i. Selv om pengene er viktig, kjenner Tollefsen også på samfunnsplikten.

- Det er litt tosidighet. Du tenke på hvordan du skal få din bedrift til å overleve og ser på muligheter. Men det var også et skrikende behov der ute som gjorde at vi ønsket å prøve å hjelpe. Noe av det første vi gjorde var å produsere og tappe opp 800 vanlige halvliters spritflasker med dette, før vi hadde fått tak i noe emballasje eller noen ting, og ga tilbud til dem som følger oss på Facebook og normalt pleier å være hos oss og besøker baren vår, sier den daglige lederen.

- De fikk også tilbud om hjemlevering for en rimelig penge. Men det å bidra har betydning for oss. Men vi begynner å kjenne det nå. Vi har kjørt tre uker mer eller mindre non stop, så får vi se hvor lenge det varer. Det virker som det blir ganske lang tid hvor man fortsatt vil ha et behov for dette.

Les også: Steng butikk økte omsetningen med 220 prosent på en dag

På lageret til Oslo Håndverksdestilleri står det fat til å tappe alkoholholdige drikkevarer. Under koronakrisen har de gått over til å produsere håndsprit. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Den lille bedriften kommer trolig til å produsere håndsprit til det norske folk en god stund fremover, kanskje så lenge som seks måneder. Dette kan også bli en del av den permanente produksjonen til bedriften, i tillegg til whisky, gin og vodka.

- Vi ser at skoler, barnehager og frisører begynner å åpne opp. Da blir det et helt annet regime for dem også. Det er tvang på skuring av overflater med sprit, de må ha håndsprit tilgjengelig for alle kunder, barn og skoleelever. Det blir en helt annen dimensjon på det enn det har vært noen gang før. Det å kunne bidra til at alle får varene, så vi får åpnet barnehager og skoler, kjenner vi på også.