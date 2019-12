Drosje i grøften etter at passasjeren dro i rattet

En drosje havnet i grøften på E18 i Bærum fredag kveld. Nå er passasjeren innbrakt til arresten, melder politiet.

«Det viste seg at det var passasjeren/kunden i drosjen som hadde dratt i rattet, så bilen havnet i grøfta. Vedkomne blir innbrakt til arrest for blodprøve», skriver politiet på Twitter.

- Vi vet foreløpig ikke så mye om foranledningen til hendelsen, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm til Nettavisen. Ingen skal ha blitt skadet i hendelsen.

- Det er jo bra at det gikk så bra, det er ekstremt farlig å gjøre sånt.

Ifølge Heidenstrøm sto drosjen i grøften opp mot et skilt da politiet kom fram, men bilen hadde såpass lite skader at den kunne kjøre videre fra stedet for egen maskin.