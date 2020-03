Drosjene har et viktig samfunnsoppdrag

- Drosjeeierne risikerer ikke bare bedriften, men hus og hjem hvis ikke hjelpen blir effektiv ganske snart, skriver Atle Hagtun.

Av Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund.

Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre beskriver godt drosjenes samfunnsoppdrag i sitt innlegg i Nettavisen den 28. mars, enten det er tilgjengeligheten for alle, overalt, alltid, eller pasient- og skolekjøring. «Vi tar for gitt at de aldri er langt unna når vi trenger dem».

Mange andre har nok også i dagens situasjon sett hvordan taxi er en del av beredskapen og en samfunnsmessig infrastruktur. Kjøreplikten døgnet rundt er opprettholdt selv om omsetningen raste i løpet av et døgn, slik det også skjedde for andre næringer.

Haabeth Ryggs appell om å betale for samfunnskontrakter selv om turene ikke går, er foreslått i en del fylkeskommuner, som tar ansvaret for at drosjene er der også når koronakrisen er over.

Vi støtter derfor hennes appell om dette til byrådet i Oslo. Men det er bare en liten del av løsningen, som i Oslo bare hjelper to av drosjesentralene med litt av omsetningssvikten.

Vi har tro på at regjeringens hjelpepakke til selvstendige og frilansere vil kunne hjelpe drosjeeiere, som er lovforpliktet til å ha enkeltmannsforetak. Men det tar ulidelig lang tid, også med den midlertidige sosialhjelpsordningen for de samme.

Uten mulighet til å drive som AS, risikerer drosjeeierne ikke bare bedriften, men hus og hjem hvis ikke hjelpen blir effektiv ganske snart.

Haabeth Rygg og Høyre kan også gi andre bidrag til at drosjenes samfunnsoppdrag og tilgjengelighet opprettholdes. For eksempel å sørge for at 98 ledige løyver i Oslo nå ikke blir delt ut i et kollapset marked, noe vi forventer at byrådet også bidrar til.

Uansett hjelp til å overleve smittetiltakene, vil drosjenæringen i lang tid framover være i knestående etter uker og kanskje måneder uten eller med sterkt redusert omsetning.

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund. Foto: Privat

I den situasjonen er det uakseptabelt at nye aktører skal kunne starte med blanke ark fra 1. juli. Frislippet av løyver må derfor utsettes, og det kan Høyre i regjering sørge for.

Frp, som tidligere har støttet den nye loven, har lovet å vurdere utsettelse, og om de følger opp, vil det være et flertall i Stortinget for det.

Det beste Anne Haabeth Rygg og Oslo Høyre kan gjøre er å utsette frislippet og bygge en ny politikk basert på «et viktig samfunnsoppdrag», som det sto i Sundvollen-plattformen.

Uten en utsettelse av loven, i det minste, vil Høyres omsorg for drosjenæringen ikke være troverdig.