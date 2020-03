Drosjene står. Raymond har nøkkelen

Av er Anne Haabeth Rygg, nestleder Oslo Høyres bystyregruppe og finanspolitisk talsperson.

Vi tar for gitt at de aldri er langt unna når vi trenger den. Drosjene. Enten vi ringer og bestiller, går til nærmeste holdeplass eller praier en på gata. Drosjene er supre å ty til når vi verken kan eller vil kjøre selv, eller reise kollektivt. Men drosjene har også et annet og viktigere samfunnsoppdrag.

Normalt frakter de daglig titusenvis av mennesker, både gamle og unge, som ikke har det greit. Bestefar som skal til fysioterapi for å trene seg opp etter lårhalsbruddet, bestemor som er dårlig til beins og skal på dagsenteret for å møte venner og få seg en matbit. Barn med ulike handikapp som har behov for tilrettelagt transport til skolen eller barnehagen, og mye mer.

Les mer: Ny rapport: Kvinner og fattige rammes hardest

Drosjene bidrar bokstavelig talt til at hjulene går rundt. Nå står de stille. Norgestaxi, for eksempel, rapporter at trafikken totalt på ukedagene i disse koronatider er ned 80 %. I helgene er det enda verre. Da er trafikken ned 90 %. Som om ikke det er ille nok har de mistet nesten alt av tilrettelagt transport og skoletransport. Selskapet har om lag 650 drosjeeiere og de kjører mer enn 1 million slike turer i året.

Det er kommunene og fylkeskommunene som betaler. 70 % av pasienttransporten forsvant natten mellom 12 og 13 mars da skoler og barnehager stengte. Da forsvant også næringsgrunnlaget for mange drosjesjåfører over hele landet.

Les: Politiet måtte stanse sju fester i Bergen og omegn - Oslo hadde ikke kapasitet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo. Foto: (NTB scanpix)

I desember i fjor ble budsjettene vedtatt i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Da ble det også satt av penger til pasienttransport for 2020. Pengene står nå på bok. For hver dag skoler, barnehager, dagsentre og andre tilbud er stengt, sparer kommunene penger på at drosjene står stille. For hver dag bilene står stille er drosjeeierne én dag nærmere konkurs.

Derfor krever Høyre at byrådet med øyeblikkelig virkning gjenopptar utbetaling for pasienttransport som om turene blir kjørt. Hvis ikke Oslo og andre kommuner stiller opp nå, bortfaller helt nødvendige kapasiteten som behøves for å betjene de offentlige kontraktene når krisen er over. Nå risikerer vi at Raymond Johansen og kommunetopper over hele landet salderer budsjettene sin på drosjenæringens bekostning. Det fortjener de ikke.

Les også: Sverige har 5 ganger så mange dødsfall som Norge, men færre påviste smittetilfeller