Drosjesjåfør misbrukte utviklingshemmede passasjerer

Mannen er nå dømt til flere år i fengsel.

Den 55 år gamle drosjesjåføren er nå dømt til fengsel i tre år og fem måneder i Oslo tingrett. Dommen er anket.

Under rettssaken erkjente mannen delvis å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne og en mindreårig psykisk utviklingshemmet jente.

- Tiltalte har overfor begge de fornærmede grovt utnyttet sin tillit, og forgrepet seg på helt forsvarsløse personer. Overgrepene fremstår helt uforståelig, og må for de fornærmede ha vært svært skremmende, i en situasjon hvor de skulle være trygge, skriver Oslo tingrett.

Voldtatt

Drosjesjåføren kjørte de to ofrene i forbindelse med TT-tjeneste. Kvinnen hadde blitt seksuelt misbrukt på en slik måte at det defineres som voldtekt. På vei til kvinnens hjem hadde mannen stoppet drosjebussen langs veien og gått bak i bussen der kvinnen satt.

Mannen selv hevdet at kvinnen ga uttrykk for at hun ønsket sex. Et vitne der kvinnen bor, fortalte imidlertid at kvinnen hadde grått da hun kom hjem fra kjøreturen, og fortalt at mannen hadde tatt på henne og at det hadde gjort vondt.

I dommen står det: Det legges vekt på at tiltaltes handling er alvorlig i seg selv. Den er begått mot en helt forsvarsløs person, som er sterkt psykisk utviklingshemmet, på et mentalt nivå med et barn, og som ikke har noen tidligere seksuell erfaring. Sammenligning med overgrep mot barn er nærliggende.

Tafset på ung jente

I det andre tilfellet hadde den unge jenta fortalt familie etter kjøretur med mannen, at hun hadde blitt kysset av drosjesjåføren. Mannen hadde kommet med ytterligere seksuelle tilnærmelser til henne, men jenta hadde gitt uttrykk for at hun syntes det var ekkelt. Mannen hadde etterhvert stoppet og kjørt jenta til skolen.

Mannens handlinger i dette forholdet, gjorde at han ble dømt for seksuelt krenkende atferd og seksuell handling mot barn under 16 år.

Mannen har nektet for dette forholdet. Han har forklart at han stoppet drosjen ved en butikk, slik at barnet ikke kom for tidlig til skolen, men at han bare surfet på mobiltelefonen mens de ventet. I dommen står det at det ikke er registrert datatrafikk fra mannens telefon i denne venteperioden, og at hans forklaring derfor er svekket.

Mannens forsvarer, advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik, sier til Nettavisen at dommen vil bli anket både hva gjelder skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

