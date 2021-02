Drosjesjåfører tjener ned mot 40 kroner timen

– Jeg har lært meg å spare der jeg kan, men snart klarer jeg ikke mer. Jeg er på randen til å gå under, sier Kim Mikkelsen Knutsen.

Etter et år med pandemi, er økonomien dårlig.

Kim Mikkelsen Knutsen er leiesjåfør i Alta og jobber på provisjon. Drosjeeiere har fått kompensert tapt inntekt, men det har ikke leiesjåførene som kjører drosjene til en de som har løyve.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvis jeg ikke får gitt gutten min mat og tak over hodet, sier han oppgitt til NRK.

Fordi han jobber på provisjon, er han nødt til å jobbe lengre dager for å få nok turer til at økonomien skal gå rundt. Noen ganger har han vært ute på jobb i Alta i fire timer, uten å kjøre en eneste kunde. Lenge har han jobbet 60 timer i uka for å få økonomien til å gå rundt.

Han er ikke alene. NRK har snakket med en sjåfør i Tromsø, som forteller at han nå tjener i gjennomsnitt 40 kroner timen.

Styreleder Øystein Trevland i Taxiforbundet, forteller at 3000 drosjesjåfører sluttet i 2020, fordi det ikke er nok arbeid.

Statssekretær for Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), sier de kjenner til problemet, og jobber med nye inntektssikringsordninger for flere grupper, men at det trolig ikke skjer noe i år.

Einan poengterer at arbeidsgiver har et ansvar i disse sakene.

- I utgangspunktet skal man betales av arbeidsgiver for de timene man er på jobb, og forholdet som angår lønn er mellom arbeidsgiver og ansatt her i Norge, sier han til NRK.

