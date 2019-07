Drøye 50 personer er syke i Madlaleiren i Stavanger

Flere vernepliktige og befal sliter med oppkast, diare og febersymptomer.

- I går hadde vi en topp på antall syke med i underkant av 50 vernepliktige og befal smittet. Tallet er noe redusert i dag. De fleste føler at symptomer forsvinner i løpet av ett til tre døgn, opplyser daghavende befal Markus Bakke til VG.

Han opplyser videre at de syke blir isolerte i 48 timer, og at det har blitt satt i gang tiltak for å forebygge smitte. Årsaken til det store smitteutbruddet er foreløpig ukjent, men det har blant annet blitt sendt inn prøver av drikkevannet, skriver VG.

Bakke tror imidlertid ikke at drikkevannet er smittekilden.

Madlaleiren er en felles rekruttskole for Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Leiren heter KNM Harald Haarfagre, og er landets største militære rekruttskole. Her tilbringer rekruttene de første seks til åtte ukene i førstegangstjenesten.