Du må ALDRI spøke med studenter

- Wuhan? La meg få på meg masken min, spøkte professoren. Dermed var det gjort.

Etter sitt første møte med studentene i forrige uke, blir universitetsprofessor Joel Poor nå beskyldt for rasisme og xenofobi. Han er også fritatt fra undervisning ved universitetet i Colombia i den amerikanske delstaten Missouri.

Det er tidsskiftet Khrono som forteller om episoden.

Hendelsen skjedde mandag i forrige uke, på det første digitale møtet med klassen, på zoom. Professoren spør om noen av studentene kommer fra andre land, og en student svarer at han kommer fra Kina.

«Hvor i Kina?» spør Poor. «Wuhan», svarer studenten.

Det er da Poor først gjentar «Wuhan?» og deretter legger til «Let me get my mask on».

Siden det skjedde på zoom, varte det ikke lenge før det aktuelle klippet dukket opp på twitter og delt sammen med oppfordringen: «Spark professor Joel Poor for hans rasistiske og xenofobiske kommentar i markedsføringsklassen i dag».

Kort tid etterpå svarte universitetet - også på twitter - at de har sendt videoen til sitt «kontor for borgerrettigheter», og også til føderale myndigheter for gransking.

Og allerede samme kveld sendte professor Poor en melding til studentene om at han var blitt fratatt undervisningsoppgavene sine.

Bakteppet for hendelsen er selvsagt at Covid-19 først ble oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan, og at at mange kinesere i USA har opplevd motvilje og rasisme på grunn av det.

Selv har Poor beklaget, og forsikret om at det bare var en spøk:

«Jeg skulle vært mer sensitiv. Selv om jeg er fullstendig tilhenger av det kinesiske folk/studenter, er den politiske konteksten at USA ikke er det. Det burde jeg ha tenkt på, og unnlatt å kommentere som jeg gjorde».

På mange måter likner saken på den velkjente tyskervits-saken ved Universitet i Bergen, der en student klaget over en kommentar om at «tyskerne har vært her før».

Bortsett fra at i denne saken er det ikke den aktuelle studenten som har klaget. Tvert om ser det ut som om studenten oppfattet kommentaren som - ja nettopp, en spøk. Og i en lengre versjon av videoklippet fra zoom kommer det fram at Poor følger opp spøken med å ønske studenten velkommen, og spør om reisen gikk bra.

I tillegg sier Poor at han bare har vært i Chongqing og Shanghai, og at han ikke har hatt gleden av besøke Wuhan.

Den ferske hendelsen fra det amerikanske universitetet viser kanskje mest av alt hvor skjevt det kan gå når man tillater folk å bli krenket på vegne av andre. Det er blant annet bakgrunnen for at Pressens faglige utvalg her hjemme alltid krever samtykke fra offeret om de skal behandle en klage fra utenforstående.

En slik regel burde de nok innføre på amerikanske universiteter også. La oss håpe de norske allerede har gjort det.