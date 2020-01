Du tror det ikke før du får se det

De ansvarlige stoler mer på arkitektene enn sine egne øyne.

Noen ganger snubler man over ting på nettet som man går ut ifra må være manipulert. Sånn som dette fotografiet, som jeg ærlig talt trodde var en parodi på dårlig tilpasset arkitektur, men som rett og slett viste seg å være et skrytebilde av det som skal bli det nye Fylkeshuset i Bergen. Synes du det ser ille ut? Vent til du ser det fylkeshuset som ligger der i dag. Det er om mulig enda verre.

Men hva gjør så arkitektene og de folkevalgte med det? Jo, i stedet for å rette på fortidens feil, velger de å erstatte den statsromme østblokk-kassa som ligger der i dag, men en annen kasse, unnskyld, to kasser. Riktignok i glass denne gangen og litt lavere, men fremdeles like godt tilpasset kirken som en badeshorts til en snippkjole.

Det fundamentale spørsmålet er: Hva kan det komme av at folk flest ser nettopp dette, men ikke de som har ansvaret for at noe slik bygges? Jeg tror jeg har et svar: De ansvarlige stoler mer på arkitektene enn sine egne øyne. Rett og slett fordi dette ikke handler om estetikk, men om kulturfolkets grenseløse servilitet overfor det de går ut ifra er Den Gode Smak.

Denne typen arkitektur, som kunne ha ligget hvor som helst i verden og rommet hva som helst er nemlig prisgitt en forklaring for å bli anerkjent. Hvordan slike bygg faktisk ser ut er helt underordnet den verbale begrunnelsen for dem, nesten uansett hvor ufrivillig komisk den måtte være. Smak litt på disse godbitene fra juryens uttalelse om det nye fylkeshuset:

«Fylkeshuset blir et signalbygg, og vil vekke stor oppmerksomhet både i Bergen by og i fylket»



Det «er det klart beste til å synliggjøre demokratiet og fylkeskommunen sine aktiviteter for innbyggerne»



«..prosjektet representerer eit spennande og framtidsretta offentleg bygg. I første etasje er bygget opent mot byen med store glasflatar som inviterer og stimulerer til aktivitet i alle retningar.»



Det skal være to smale glassbokser midt på bygget. Dette er juryens forklaring på boksene:

«Trappa er brei og oppfordrar til intern samhandling og korte møte. Den blir og ein møteplass mellom publikum og det indre liv, og er synleg gjennom den transparente fasaden.»

Det var på tilsvarende måte arkitektene fikk solgt inn de arkitektoniske misfostrene; Munch-museet og Nasjonalmuseet. Er det ikke på høy tid at de som avgjør hvordan våre byer skal se ut også begynner å lytte til brukerne av arkitekturen, folk flest?

