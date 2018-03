Verdenssamfunnet stiller med 4,3 milliarder kroner for å sikre rent drikkevann til befolkningen på Gazastripen.

Det er klart etter at giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) møttes i Brussel tirsdag.

– Dette er et viktig framskritt for å bedre levekårene for Gazas befolkning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som ledet møtet.

En egen kronerulling ble holdt på sidelinjen av givermøtet for å sikre finansiering til et nytt anlegg for framstilling av drikkevann i den beleirede enklaven.

Ifølge EU-kommisjonen ble det samlet inn 456 millioner euro, tilsvarende 4,3 milliarder kroner, til prosjektet. Anlegget skal kunne produsere 55 millioner kubikkmeter drikkevann i året.

Den palestinske befolkningen på Gazastripen lider under alvorlig mangel på drikkevann. I dag er kapasiteten bare nok til å dekke en tredel av det samlede behovet.

Det nærmeste månedene er det også håp om å komme i gang med bygging av ny energiinfrastruktur, ifølge Søreide.

– For å lykkes er det helt nødvendig å lette på restriksjonene for innførsel av materiell til Gaza, sier hun.

Ifølge henne blir den humanitære situasjonen på Gazastripen stadig mer alvorlig.

Gazastripen har to millioner innbyggere. Arbeidsløsheten er blant de høyeste i verden, og de økonomiske hjulene har stoppet opp. Gazastripen kontrolleres av Hamas.

(©NTB)

Mest sett siste uken