Dumpet død kamerat ved søppelkassene

Vennene ville ikke ha problemer med dødsfallet, så de bar vennen ut av leiligheten og dumpet ham ved søppelkassene.

Dommen i Oslo tingrett gir et brutalt bilde av livet til rusmisbrukere i Oslo. En mann (53) og en kvinne (39) er nå dømt for å ha mishandlet et lik i Oslo. I Oslo tingrett erkjente de begge hendelsen, og fortalte åpent hva som hadde skjedd den aktuelle dagen i november 2016.

- Dette er tragisk, men jeg blir ikke veldig overrasket når jeg leser dette, sier Ole Vidar Sødal. Han er leder for to av Blå Kors sine bosentre for rusmisbrukere i Arendal og Kristiansand.

- Som å bo på t-banen

Både mannen og kvinnen er sterkt rusavhengige, og hadde vært det i mange år. De omgåes i Oslos rusmiljø, og «bodde» i en leilighet på Torshov som også ble benyttet av andre rusmisbrukere.

- Det var som å bo på t-banen, det kom og gikk folk der hele tiden, fortalte mannen i Oslo tingrett.

Sødal forklarer at mange tunge rusmisbrukere, som disponerer egen leilighet, blir invadert av andre misbrukere som søker trygghet, fellesskap og tak over hodet. Ofte tør ikke misbrukere teste dosestyrker alene, men gjør det når de er sammen med andre, sier han.

Lå død på sofaen

Den nå domfelte 53-åringen fortalte at han hadde møtt den nå avdøde på byen noen dager tidligere, og at han hadde blitt med «hjem» for å ta heroin. Der var de i flere dager mens de sov og ruset seg.

Etter noen dager oppdaget mannen og kvinnen at den nå avdøde ikke sov ut rusen på sofaen i stua, men at han var død. De regnet med at han hadde dødd av overdose.

Det samme hadde skjedd med en annen kamerat noen måneder tidligere. «De hadde da kontaktet politi og ambulanse, og opplevde da å bli satt i arrest da politiet ankom stedet. De tiltalte fikk derfor panikk da det gikk opp for dem at NN (nå avdøde) var død» står det i dommen fra Oslo tingrett.

De ønsket ikke at NN skulle bli funnet i leiligheten, slik at de igjen ble arrestert og satt på glattcelle. De ble derfor enige om å legge ham utenfor blokka, slik at han kunne bli funnet av noen andre.

Dro den døde ned trappen

I retten fortalte de to domfelte at den avdøde var for tung til å bli båret ut, og at løsningen ble å legge ham på en plastpresenning og dra ham ut av leiligheten.

De to la den avdøde ved søppelkassene utenfor blokken, og dekket ham til med pappemballasje som lå ved søppelkassene. Det hele skjedde om natten slik at folk ikke skulle se dem.

Påtalemyndigheten ba om fem måneders fengsel for de to tiltalte, men Oslo tingrett mente at 75 dager fengsel var nok. Retten vektla at de to ikke hadde hatt ønske om å mishandle liket, og at forholdet derfor er mindre alvorlig. De to hadde sittet godt over fire måneder i varetekt, og hadde derfor sonet ferdig straffen de ble idømt.

BLÅ KORS: Ole Vidar Sødal i Blå Kors har lang erfaring med tunge rusmisbrukere, og forteller at de ofte lever veldig i øyeblikket. Foto: (privat)

- De lever veldig i øyeblikket

Sødal forklarer at personer med tung rusavhengighet, ofte tenker litt annerledes enn folk flest.

- Mange har et veldig ambivalent forhold til politiet, de lever i øyeblikket og tenker ofte ikke lenger enn fram til neste rusinntak. Dette kan komme til uheldige uttrykk, sier han.

Han poengterer at disse to domfelte nok ikke hadde gjort dette hvis de ikke hadde vært rusavhengig eller ruspåvirket, og at dette kommer fram ved at de erkjente alt sammen i retten.

- Trenger hjelp til grensesetting

Sødal sier at mange rusmisbrukere med egne boliger har nytte av jevnlig tilsyn og oppfølging av det kommunale hjelpeapparatet.

-De trenger blant annet hjelp til å sette grenser, slik at de ikke blir invadert av andre misbrukere, sier han.

Selv har han troen på at mange rusmisbrukere har godt av å bo under kontrollerte forhold i bemannede bosentre.

- Da får de øket trygghet, bedre strukturer, lettere tilgjengelighet til fagpersoner og hjelp til grensesetting, sier han.