Dykkerulykke i Namdal

En person er hentet opp fra vannet etter en dykkerulykke.

Nødetatene rykket ut til Flatanger i Namdal eller melding om en dykkerulykke på stedet. En person ble tatt opp på land, og det pågikk livredning.

Like før klokken 19.30 opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter at brannvesenet er fremme på stedet, og melder at personen puster selv.

Luftambulansen landet for kort tid siden, og har ifølge politiet tatt over vedkommende.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på et oppdrettsanlegg, og Arbeidstilsynet vil bli varslet.

Politiet melder videre at ingen andre er savnet i sjøen.