Dyrebeskyttelsen raser etter lov mot skyting av katter

Etter å ha nylig funnet en katt med avskutt hode i naturen, bestemte Dyrebeskyttelsen seg for å anmelde forholdet. Da fikk de seg et sjokk.

- Det var et mildt sagt makabert syn som møtte oss. Jeg klarte ikke å spise middag den dagen, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland, Elisabeth Ellingsen, til NRK.

Mens rester av kattens hode ble funnet inne i bur, ble resten av kroppen avdekket skutt av og liggende i snøen. Dyrebeskyttelsen anmeldte saken først til politiet, men møtte senere på eieren som sa han hadde skutt katten - med loven på sin side.

Ellingsen mener dette ikke er greit, og at man ikke «behandler familiemedlemmer slik». I stedet foreslår hun at katten tas med til veterinær og eventuelt omplasseres.

Vil ha endring

For eieren hadde nemlig loven på sin side, da det er lov til å avlive sine egne katter og familiedyr om man skyter dem i hodet.

Det kommer frem i forskriften om avliving av hund og katt, paragraf 2, hvor det står av avliving kan foretas ved skudd mot dyrets hjerne. Ellers kan man gå til veterinæren for å dyret avlivet der.

Nå vil Dyrebeskyttelsen ha en lovendring som forbyr skyting av familiedyr.

- Vi ønsker å øke respekten for dyrene. Dyrebeskyttelsen jobber for at de skal ha et rettsvern og en egenverdi, sier Ellingsen.

- Ikke planer

Selv om det er opp til eier å bestemme om en skal avlive dyret sitt eller ikke, mener spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet, Region Sør og Vest, at det rent etisk er bedre å omplassere dyret. Det spesielt om dyret er ungt, friskt og har godt lynne.

Det er for øvrig ikke lov å skyte andres hunder eller katter, ei heller skyte hjemløse katter som har tatt seg inn på eiendommen din.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad forteller at det ikke er planer om å endre på forskriften med det første.

Hun mener likevel at dyr bør behandles med respekt, og at hunder og katter bør bergraves i stedet for og etterlates i naturen. I tillegg understreker ministeren at folk bør tenke gjennom hva slags ansvar som følger før anskaffelse av et dyr.

