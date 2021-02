Dystre tall fra Danmark om sykehusinnleggelser etter engelsk mutant - dette sier FHI

- Den britiske varianten vil ta over som hovedsmitte, sier FHI-topp. Men betyr det også flere sykehusinnleggelser?

På onsdag kunne Danmarks sunnhetsminister, Magnus Heunicke, informere Danmarks befolkning om at den britiske koronamutasjonen (B1117) ga en 60 prosent større sjanse for sykehusinnleggelse.

Virusmutasjonen har også allerede gjort sitt inntog i Norge, og har vært med på å skape den uoversiktlige situasjonen som dukket opp i kjølvannet av utbruddet i Nordre Follo.

50-70 prosent i Oslo

Virusvarianten står nå trolig for 50–70 prosent av smitten i Oslo og i overkant av 50 prosent i Viken. Det viser nye analyser fra FHI lørdag.

– Dette gjør situasjonen spesielt i Oslo utfordrende, og det er viktig med gode, raske og treffsikre tiltak for å få kontroll og få smitten ned. Dette stiller nå store krav til kommunene og deres reaksjonsevne, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun mener det bare er et spørsmål om tid før den engelske virusvarianten blir dominerende i hele landet.

– Det vil skje. Det har skjedd i mange andre land allerede, konstaterer Stoltenberg.

Større sjanse

Nettavisen presenterte de danske tallene for FHI, som nyanserer tallene noe, men samtidig erkjenner at dette må kalles dårlige nyheter.

- Nå har de regnet opp hvor mange som er innlagt med den originale varianten, og den britiske. Da viser tallmaterialet at det er 60 prosent større sjanse for å bli innlagt med denne varianten, og det høres litt dramatisk ut tenker jeg, sier Frode Forland i FHI til Nettavisen.

Og forklarer:

- Hvis du gjør opp disse tallene mot reelle tall, så er det realistisk å tenke at blant ett tusen 60-åringer som får koronaviruset, så er det kanskje cirka ti personer som blir innlagt på sykehus. Hvis de da får den nye varianten, så vil det tallet øke til 16. Det er en promille på seks. Økningen vil vise 60 prosent.

God kilde - dårlig nyhet

Forland understreker også at tallene fra Danmark er innhentet i en periode med økende smittetrykk i landet. FHI-eksperten poengterer at forskningsrapporten har tatt for seg en rekke variabler, og burde i så måte anses som en god kilde.

- Vi vet at den engelske varianten har gitt litt mer smitte enn de andre virusvariantene, og danskene har anslått at den er opp mot 40 prosent mer smittsom. Det er også en dårlig nyhet, og dessverre en nyhet som faller litt inn i mønsteret vi nå ser. Dette har vi sett fra England en periode allerede. Dette følger et mønster.

Det er i skrivende stund vanskelig å sette tallene opp mot situasjonen i Norge, rett og slett fordi vi ikke har innhentet like mye tall som våre naboer i sør. Forland mener uansett det er grunn til å være på vakt også her hjemme.

- Det er en litt mer alvorlig situasjon. Den er mer smittsom og gir antageligvis en sterkere sykdomsbilde. Dette er litt urovekkende, det er absolutt grunn til å være på vakt slik at det ikke eskalerer i Norge. Danmark har hatt et større tallmateriale å gå ut fra, sier Forland.

Godt rustet for vinterferie-reiser

I Norge er det nå en rekke mennesker som har hatt og har vinterferie, og dermed har reist til hytta eller andre steder i landet. Allerede har det dukket opp små utbrudd, og Forland er klar på at det norske helsevesenet er godt rustet for det som eventuelt kommer.

- Vi har bra kontroll og utvalg av prøver, men fortsatt så vet vi jo ikke hvordan dette forløper. Sannsynligvis vil den britiske varianten overta som hovedsmitte i løpet av 4 - 8 uker, at den blir den dominerende varianten. Det er en antagelse, men det er ikke veldig usannsynlig.

- Vi har ikke full kontroll, og det er stigende i Oslo og Viken. Det er lite i andre deler av landet, men vi må behandle alle utbrudd som det er denne mutanten. Det blir strenge tiltak ved større utbrudd. Det er et litt dystert varsel dette, vi ser det spesielt i Oslo.

Per dags dato er det registrert nærmere 70.000 koronatilfeller i Norge, og smittetrenden er beregnet som stigende i flere deler av landet. Det er i underkant av 100 mennesker som er innlagt på sykehus, og totalt har det dødd 620 mennesker i landet av viruset.

Ny smittetopp

Samtidig frykter tyske eksperter at koronasmitten i nær framtid kan bli like alvorlig som den var før jul etter hvert som mer smittsomme varianter sprer seg.

Thorsten Lehr ved Saarland-universitetet sier at en tredje smittebølge kan bli like alvorlig som den andre, og at en ny smittetopp kan komme i april.

Lørdag ble det registrert 63,8 smittede per 100.000 over en uke, opp fra 57,4 midt i februar. To dager før var raten 197 smittede per 100.000, og Lehr mener raten kan nå opp i 200 i april.

– Jeg tror vi vil få samme forhold som før jul, sa Lehr og viste til økende sosial kontakt og spredningen av den engelske mutasjonen.

Robert Koch-Institut meldte lørdag om 9.762 nye smittede og 369 nye dødsfall.

