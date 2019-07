E18 var stengt etter trafikkulykke på Lier

E18 måtte stenges etter at en bil krasjet inn i midtrabatten ved Kjellstad.

(Drammens Tidende): Ifølge politiet har en personbil krasjet inn i midtfeltet like etter klokken 20.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men bilen skal ha pådratt seg store skader i sammenstøtet.

Bilisten skal imidlertid ha kommet fra hendelsen uten personskader.

E18 ble en periode stengt for all trafikk mens bilen ble berget. Klokken 20.45 melder politiet at veien er åpnet igjen, men at bilister må beregne etterslep av kø som følge av ulykken.

