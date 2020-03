Earth Hour går som normalt – trass i pandemi

Trass i koronapandemien går Earth Hour sin gang lørdag. Berømte bygninger over hele verden slukker lyset for å rette oppmerksomheten mot klimaendringene.

Først ut var New Zealand, Australia og Fiji. I Sydney ble lyset slukket både i det berømte operahuset og på Harbour Bridge like ved.

Earth Hour-initiativet ble startet i 2007 av WWF. Enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter blir bedt om å slukke lyset i én time, klokka 20.30 lokal tid, for å øke bevisstheten rundt klimaendringene.

Les siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

WWF valgte å organisere Earth Hour i år trass i at store deler av verden er i unntakstilstand på grunn av koronapandemien. Imidlertid er alle offentlige arrangementer avlyst.

Istedenfor valgte WWF Australia å avholde et strømmearrangement på YouTube, med innslag fra flere australske komikere og kjendiser. Også i Norge skal WWF arrangere en direktestrømmet konsert fra klokka 18:45 lørdag kveld.

I en rekke land er det blitt mindre luftforurensing på grunn av tiltak mot koronapandemien.

Over 100 landemerker verden over skal slukke lyset for å støtte Earth Hour, blant dem Eiffeltårnet i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Colosseum i Roma og Petronas-tvillingtårnene i Kuala Lumpur. Her hjemme skal lysene slukkes i blant annet Stortinget og Operaen.

Les også: Helgeværet: - Nå kommer kaldlufta snikende

Les også: Finvær i Oslo – mye folk ute på tur