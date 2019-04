Ebba Åkerlunds grav vandaliseres. Har fått holde på uforstyrret i et helt år

- Han er her tre, fire ganger i uka, forteller faren.

Ebba Åkerlund døde elleve år gammel under terrorangrepet i Stockholm i 2017. Hun var på vei hjem fra skolen, da hun ble kjørt ned og drept i Drottninggatan.

Nå sliter familien med at graven hennes blir vandalisert opp til tre-fire ganger i uken, forteller faren til TV4.

Vandaliseringen har foregått over en periode på nærmere ett år, og gjerningsmannen har flere ganger blitt fanget på film. Likevel har politiet hatt problemer med å opprette kontakt med vedkommende.

Først for to uker siden, fikk politiet kontakt med mannen, men han er foreløpig ikke blitt fengslet, og oppsøker fremdeles gravstedet til Ebba.

Ebbas far er kritisk. Han mener at gjerningsmannen oppholder seg på samme sted hver eneste dag, og at politiet derfor ikke har gjort nok for å tak i ham tidligere.

- Det at politiet ikke klarer å få tak i ham synes jeg er veldig merkelig, ettersom alle jeg kjenner vet hvor han befinner seg daglig. Han er her tre-fire ganger i uka.

Politiet forteller på sin side at de til å begynne med fikk utlevert feilaktig adresse, og at det derfor tok lengre tid enn forventet å få kontakt med gjerningsmannen.

For et par uker siden fikk Ebba Åkerlund uønsket oppmerksomhet da terroristen som gjennomførte terrorangrepet mot moskeen Christchurch i New Zealand hadde risset inn navnet hennes i våpnene han brukte til å skyte med.