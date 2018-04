Egyptisk korrupsjonsjeger fikk fem års fengsel etter uttalelse i TV-intervju

Mannen som tidligere ledet Egypts arbeid mot korrupsjon, Hesham Genena, er dømt til fem års fengsel for å ha fornærmet militæret, opplyser hans forsvarer.

Hesham Genena ble pågrepet i februar etter at han i et TV-intervju sa at den tidligere forsvarstoppen Sami Anan satt på dokumenter som var ufordelaktige for landets «ledelse».

Tirsdag ble han dømt til fem års fengsel, en dom som vil bli anket, ifølge forsvarsadvokaten Hossam Lotfy.

Sami Anan var en av flere som forsøkte å stille som presidentkandidat før valget i mars, men som ikke ble godkjent. Etter å ha kunngjort at han ønsket å utfordre president Abdel Fattah al-Sisi, ble han i stedet pågrepet og anklaget for forfalskning av papirer og for å ha brutt hærens reglement.

Anan var hærens stabssjef fra 2005 til 2012, og analytikere mener den pensjonerte generalen kunne fått stor oppslutning hvis han hadde fått lov til å stille til valg.

Under valget hadde Sisi ingen reelle motstandere og han vant valget med 97 prosent av stemmene, ifølge landets valgkommisjon.

