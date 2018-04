Egypts tidligere hærsjef Abdel-Fattah al-Sissi, som grep maken i et militærkupp i 2012, er gjenvalgt som president med 97 prosent av stemmene. Her under et besøk i Frankrike i oktober i fjor. Foto: AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Egyptisk kuppmaker vant som ventet