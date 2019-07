Eiendomsinvestor Eirik Hokstad tiltalt for bankbedragerier i millionklassen

Politiet mener han forfalsket underskrifter for å låne minst 14,5 millioner kroner fra to ulike banker. Han er også tiltalt for andre forhold.

I tiltalen kommer det frem at Eirik Hokstad, som har slått seg opp som eiendomsinvestor i Bergen, blant annet skal skal ha forfalsket underskriftene til tre personer i forbindelse med et boligsalg i august 2014, eller forut for dette, får Nettavisen opplyst.

I tiltalen heter det blant annet:

«(...) i forbindelse med finansiering av kjøp av Finnbergåsen 6, la han frem falsk og/eller uriktig dokumentasjon og forledet derved ansatte i Fana Sparebank til å betale ut et lån pålydende 7.840.000 (kroner, red. anm.). Som dokumentasjon til banken fremla han forfalsket kjøpekontrakt med selgerne AA, BB og CC med falske signaturer, som uriktig fremstilte det som at de tre hadde inngåt avtale om å selge eiendommen til Sorbonne Smart AS for 9.800.000 (overtakelsesdato 01.08.2014).»

Over 14,5 mill. i bedragerier

Hokstads selskaper har flere ganger tidligere vært truet med konkurs fra kreditorer. Bergensavisen (BA) har tidligere omtalt at Hokstad var mistenkt for å lure til seg banklån (krever abonnement).

- Det er på nåværende tidspunkt ikke ønskelig å kommentere verken spørsmålene du har til tiltalen, eller spørsmålene du har om straffskyld, sier Hokstads forsvarer Erik Ulvesæter i Advokatfirmaet Elden til Nettavisen.

Politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt har ikke ønsket å kommentere Nettavisens opplysninger mandag formiddag.



Advokat Erik Ulvesæter, i Advokatfirmaet Elden. Foto: Advokatfirmaet Elden

I tiltalen kommer det også frem at banken ikke ble gjort kjent med den reelle avtalen som var inngått mellom de tre selgerne og selskapet Sorbonne AS, hvor Hokstad var daglig leder.

Den reelle kjøpesummen var ifølge politiet 6.970.000 kroner. Dermed mener de det oppstod tap eller fare for tap for banken.

For det nevnte forholdet er han også tiltalt for dokumentasjonsforfalskning.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ringe 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Nettavisen er også kjent med at Hokstad er tiltalt for et annet tilfelle av grovt bedrageri av Handelsbanken i januar 2011, eller forut for dette. Handelsbanken skal ifølge tiltalen ha betalt ut et lån på 6.750.00 kroner.

«Som dokumentasjon til banken ble fremlagt forfalsket kjøpekontrakt datert 27.12.2010, med kjøpesum kr. 8.200.000 mellom XX Holding AS, og Hokstad Holding AS. Banken ble ikke gjort kjent med det reelle avtaleforholdet, herunder at den avtalte kjøpesummen var kr. 6.800.000. Lånet ble innvilget med sikkerhet i eiendommen Bjørnsonsgate 54. Det oppstod tap eller fare for tap for banken», heter det i tiltalen.

De to bankbedrageriene utgjør til sammen 14.590.000 kroner.

Har vært varetektsfengslet

Hokstad er også tiltalt for økonomisk utroskap, ved at han brukte penger som stammet fra bedrageri, til å kjøpe en eiendom i Bergen til 9.800.000 kroner.

«Kjøpet ble finansiert ved lånopptak i Fana Sparebank, som var resultat av en bedragerihandling (...). Transaksjonen representerer en økonomisk tapping av Sorbonne Smart AS, med tilsvarende vinning for Sorbonne AS og/eller andre som midlene har tilfalt», heter det i tiltalegrunnlaget.

Det er flere år siden politiet først fattet mistanke og begynte etterforskning av eiendomsinvestoren. I juni 2017 ble de to tidligere Sorbonne-eierne Eirik Hokstad og Asgeir Steinsland Hansen varetektsfengslet for to uker, siktet for grov økonomisk utroskap.

Politiet foretok da en rekke ransakelser og dokumentbeslag både på kontor og privatadresser i tilknytning til de siktede.

Sakene mot Steinsland Hansen er henlagt som intet straffbart forhold, og det er ikke tatt ut noen tiltale mot ham.

Overstiger 100 millioner kroner

Mandag ettermiddag kom Vest politidistrikt med en pressemelding. Her kommer det frem at tiltalen totalt dreier seg om lånebedragerier på over 100 millioner kroner.

«Seksjon for etterforskning av økonomi, miljø og arbeidskriminalitet ved Vest politidistrikt har avsluttet etterforskningen av to straffesaker hvor til sammen fire personer har vært siktet for blant annet grove bedragerier mot flere banker. Bedrageriene knytter seg til låneopptak med sikkerhet i fast eiendom. Sakene har vært etterforsket med bistand fra Skatt Vest og Økokrim. Det er nå tatt ut tiltale i begge sakene, mot en av de fire siktede.



Tiltalene beskriver forhold som skal være begått i perioden fra 2011 til 2018, og gjelder utlån som samlet overstiger 100 millioner kroner. I tillegg til grove bedragerier, gjelder tiltalene flere tilfeller av dokumentfalsk og identitetskrenkelser, blant annet ved bruk av falske signaturer. Forfalskede dokumenter skal ifølge tiltalen ha vært brukt i stort omfang, i forbindelse med verdsetting av fast eiendom. Eiendommene har tjent som sikkerhet for lånopptakene. Det er i tiltalen tatt forbehold om påstand om erstatning, inndragning og rettighetstap for den tiltalte.»

- Dette er en alvorlig sak, både fordi det dreier seg om høye beløp med fare for store tap for bankene, og på grunn av det handlingsmønster som er beskrevet i tiltalen, med utstrakt bruk av falske dokumenter og identitetskrenkelser. Kredittbehandling bygger på tillit, bankene må i utgangspunktet kunne stole på at informasjon som gis fra lånekunder er riktig. Bankbedragerier representerer et alvorlig misbruk av denne tilliten. Strafferammen for ett grovt bedrageri er fengsel i 6 år. Når tiltalen gjelder flere bedragerier, øker strafferammen til det dobbelte, uttaler statsadvokat i Hordaland og Sogn og Fjordane, Kristine Herrebrøden, i pressemeldingen.

Kjøpte bygårder

BA har gjennom en rekke artikler de siste tre årene omtalt Hokstads forretningsdrift. Hokstad har vært etterforsket for bank­bedrageri, dokument­falsk og økonomisk utroskap. Økokrim har bistått i etterforskningen.

Hokstad har opparbeidet seg en betydelig eiendomsportefølje. Forretningsmodellen gikk i hovedsak ut på kjøp av bygårder, opprusting og utleie av disse.

Bladet Kapital anslo i 2015 verdien av bygårdene til 400 millioner kroner, og gjelden skal ha vært like høy. «En karusell av konkurser, momsrot, kreditnotaer og sosial dumping», skrev Kapital.

Ras av konkurser



BA har tidligere omtalt disse forholdene:

Pareto Bank ga høsten 2018 et lån til Hokstad på 40 millioner kroner med sikkerhet i bygården Øvregaten 5. Lånet skulle være mellomfinansiering for bygården. Da banken kontrollerte med Bergen kommune, som var oppgitt som kjøper, skal de ha fått svar om at salget var helt ukjent for kommunen.

I mars i år kunne BA avsløre at også Helse Bergen har oppdaget en falsk kontrakt mellom dem og et selskap kontrollert av Eirik Hokstad og hans forretningsforbindelser.

9. mai 2019: Skatteetaten begjærte Clementsgaard AS konkurs. Selskapet eier villaen Clementsgaard ytterst på Kronstadhøyden. Styreleder Eirik Hokstad dukket ikke opp i retten.

19. mars: Hestia Holding, som eies av bedragerisiktede Eirik Hokstad og medeier Sveinung Dalseide, er konkurs.

20. mars: Advokat Ådne Laastad mente bedragerisiktede Eirik Hokstad er en så heftig konkursgjenganger at investoren bør fratas verv i næringslivet. Hokstad har vært involvert i 37 selskaper som er tatt under behandling som konkurs- eller tvangsoppløsningsbo. 29 av konkursene har funnet sted de siste tre årene.

Da Pepper AS ble slått konkurs i januar 2017, ble Laastad oppnevnt som bostyrer. Han mener å ha god dekning for å karakterisere Hokstad som en konkursgjenganger.

Advokaten har i sin innberetning summert samlede anmeldte krav til over 190 millioner kroner. Under flere av bobehandlingene er det avdekket mistanke om straffbare forhold. Det gjelder blant annet manglende tiltak mot uforsvarlig kapitalisering eller brudd på oppbudsplikt, samt manglende kontroll på internprising.

Trøbbel med leietakere

Hokstad har også tidligere hatt trøbbel med leietakere. Han skal ifølge BA ha krevd 50.000 kroner fra potensiell leietaker som aldri flyttet inn.

Dette var ikke første gang Hokstad var ute i hardt vær. BA har også skrevet om bergensstudentene Miriam Sørebø Arntzen (21) og Helene (20). I 2013 flyttet de inn i hans kollektiv i Foreningsgaten i Bergen.

Artikkelen ble gjengitt av Nettavisen, og leietakerne fortalte om økonomisk rot, der flere har hatt problemer med å få tilbake innbetalt depositum ved utflytting.

Helene (20) fortalte BA at hun ble møtt av ubetalte strømregninger og inkassokrav ved innflytting.