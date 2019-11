Eiendomsmilliardær tapte første runde - fortsatt dragkamp om Frogner-bygårder

Oslo kommune har ikke gitt opp dragkampen med eiendomsgigant Fredensborg AS om fem sentrale bygårder i Oslo.

OSLO (Nettavisen): Byrådet i Oslo vil kjøpe tilbake sentrale bygårder som eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og selskapet Fredensborg AS sikret seg på handletur i det stille. Kommunen vil bruke forkjøpsretten på egne vegne for fem eiendommer:

Sven Bruns gate 1, 3 og 7

Observatoriegata 13 og 15

For disse bygårdene - alle beliggende i bydel Frogner - glemte Fredensborg å overholde meldeplikten. Samlet verdi på leiegårdene på kjøpstidspunktet var 250 millioner kroner, ifølge én takst. Fredensborg AS har strittet imot, men kan bli tvunget til å selge til gammel pris. Selskapet klaget vedtaket til Fylkesmannen, uten å vinne fram.

Nå fortsetter Oslo kommune sin prosess med forkjøp, og prisen skal fastsettes ved skjønn i Oslo tingrett.

Ber om skjerpet lovverk

Samtidig ønsker byrådet i Oslo med Raymond Johansen (Ap) i spissen å få skjerpet bestemmelsene i en lov fra 1977, Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. En sak om dette legges fram for bystyret onsdag. Et enstemmig finansutvalg har allerede behandlet saken og stilt seg bak den.

- Hensikten med leiegårdsloven er å gjøre det enklere for leieboere å bli eiere av egen bolig. Dette har kommet opp som en følge av avsløringer i fjor om flere brudd på meldeplikten. Dette avdekket svakheter ved dagens lovverk, sier Frode Jacobsen (Ap), leder av finansutvalget, til Nettavisen.

- Poenget er at de som bor i disse leiegårdene ble fratatt en mulighet, de ble fratatt en mulighet til å starte sin egen boligkarriere. Fordi det har vist seg enkelt å omgå lovverket med meldeplikt, gikk beboere glipp av en mulighet og de gikk glipp av en mulig gevinst ved senere salg eller en verdiøkning hvis de ble boende, sier han.

VIL SKJERPE LOVEN: Avsløringene i fjor avdekket svakheter ved dagens lovverk, sier Frode Jacobsen (Ap), leder av finansutvalget. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

I tillegg til å sikre leieboere mulighet til å bli eiere av egne boliger ved hjelp av kommunalt forkjøp, kan kommunen også benytte forkjøpsretten på egne vegne. Det er dette Oslo kommune ønsker å gjøre med eiendommene i Observatoriegata og Sven Bruns gate.

Det var i desember 2018 at et enstemmig Oslo bystyre ga beskjed om at byrådet må følge bedre med på kjøp og salg av leiegårder og sikre at meldeplikten til kommunen og beboere overholdes. Samtidig kom bystyret med en bestilling om leiegårdsloven: Byrådet skal gjennomgå relevant lovverk og sende forslag til endringer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Glemte å melde fra om eiendomskjøp

Avisa Dagens Næringsliv avslørte i fjor at Oslo kommune en rekke ganger var tatt på senga og hadde gått glipp av muligheter til å ta bygårder på forkjøpsrett, enten på egne vegne eller på beboernes vegne. Sakene påviste flere brudd på varslingsplikten i lov om kommunal forkjøpsrett og eierseksjonsloven. Ivar Tollefsen og Fredensborg AS innrømmet i flere tilfeller at de hadde glemt å melde fra om eiendomskjøp, i strid med loven.

STOR PORTEFØLJE: Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen fotografert i 2018 i forbindelse med kjøp av den tidligere USA-ambassaden i Henrik Ibsens gate. Det var Tollefsen og selskapet Fredensborgs raske økning i porteføljen av bygårder i Oslo som satte fart i debatten om leiegårdsloven. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

11 måneder etter at bystyret ga marsjordre har byrådet forslaget klart. Konklusjonen er at Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder - leiegårdsloven - ikke fungerer etter hensikten og trenger en oppgradering. I innstillingen tas det både til orde for lovendringer som skal gjøre prosessen med overdragelser og fastsetting av omsetningsverdi raskere og mer forutsigbar, men også at loven utstyres med straffesanksjoner.

Nettavisen har kontaktet ledelsen i eiendomsselskapet Fredensborg AS og spurt om de ønsker å kommentere innstillingen og svare på spørsmål om saken. Det ønsker de ikke. Nettavisen har også forsøkt å kontakte byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han har så langt ikke hatt tid til å svare.

SKUFFET: Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) er skuffet over at Oslo kommune først nå har forslag klart til skjerpelser i leiegårdsloven. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Moxnes skuffet over tempoet

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt), som i våres tok opp forslaget om straffebestemmelser i leiegårdsloven på Stortinget og ble nedstemt, mener Oslo kommune er for sent på ballen.

- Det er vel en snøballs sjanse et visst varmt sted for at dette skal bli vedtatt i Stortinget med dagens flertall, sier Moxnes til Nettavisen. Kommunal- og forvaltningskomiteen behandlet og fremmet hans forslag, men et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte det ned.

- De borgerlige flertallet vil ventelig slå ring om eiendomsspekulantene igjen, men dersom det blir et skifte etter 2021, så er sjansen til stede, sier Moxnes.

Moxnes brukte det samme argumentet i stortingsdebatten i mars, noe statsråd Monica Mæland (H) reagerte kraftig på. Hun avviste bestemt at hun slo ring om boligspekulanter. «Sanksjonen i denne loven er god, i den forstand at forkjøpsretten til kommunen opprettholdes. Det er riset bak speilet, og det får de oppleve, de som omgår loven, eller bryter loven. Det er selvsagt ikke greit å bryte loven», uttalte Mæland den gangen.

Moxnes sier dette om forslaget fra byrådet som nå ligger på bordet foran møtet i Oslo bystyre:

- Det går sakte med byrådet, men jeg håper de nå får fortgang i arbeidet med å stramme inn overfor eiendomsbaroner som tar seg til rette, sier han.

FREDENSBORG TAPTE KLAGE: 27. mars i år fattet Oslo bystyre vedtak om å benytte forkjøpsrett på kommunens vegne til Sven Bruns gate 1,3, og 7 og Observatoriegt 13 og 15. Fredensborg påklaget vedtaket til Fylkesmannen 23. april. Klagene er nylig behandlet og Fylkesmannen har ikke tatt klagene til følge. Det betyr at Oslo kommune går videre med forkjøp av disse eiendommene. Foto: (Google Maps)

Mener kommunen kan ta grep

Men selv om lovendringer lar vente på seg, er det flere ting Oslo kommune kan gjøre på egen hånd, mener Moxnes og trekker fram to eksempler:

- De kan endre garantikravet overfor leieboere slik at det bare omfatter kommunens risiko og bare skal gjelde fra det tidspunktet denne risikoen oppstår. I saker der det er salg/kjøp av aksjer og med nåværende lovgivning er det fire uker etter at skjønn er rettskraftig. Videre kan kommunen skjerpe saksbehandlingen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) slik at kjøper/selger ikke kan narre Eby til å stille høyere garantikrav enn den virkelige kjøpesummen.

Moxnes viser til eksemplene Maridalsveien 128 og Von der Lippes gate 15, som Dagens Næringsliv har omtalt.

ØNSKET Å EIE: Beboere fra Maridalsveien 128 demonstrerer foran Oslo rådhus 23. oktober. Beboerne i denne leiegården forsøkte å ta den på forkjøpsrett, men ble møtt med et garantikrav de ikke kunne innfri. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Dette gjelder blant annet trikset med å legge såkalt latentskatt på toppen av det kjøperne skal betale til selger. I dag er dette gjerne gjemt eller innarbeidet i kontrakter/dokumentasjon som Eby mottar, sier Moxnes.

Kommunen mistet oversikten

Det rødgrønne Oslo-byrådet har - i likhet med Moxnes - konkludert med at leiegårdsloven fra 1977 ikke fungerer etter hensikten.

Høsten 2018 måtte Oslo kommune erkjenne at de langt på vei hadde mistet oversikten over kjøp og salg av leiegårder og at en stor eiendomsaktør som Tollefsen flere ganger hadde utvidet sin portefølje av bygårder uten at kommunen hadde fanget det opp. Dermed gikk både beboere og kommunen selv glipp av muligheten til å ta leiegårder på kommunal forkjøpsrett, slik loven gir anledning til.

SPV-selskaper skaper utfordringer

De fleste leiegårder er i dag eid av et aksjeselskap, et såkalt single purpose vehicle (SPV), og overdragelser skjer ved salg av aksjeselskaper. Kommuner/leiere kan i dag bare gjøre forkjøpsrett gjeldende for selve leiegården. Det betyr utfordringer når leiegårdens omsetningsverdi skal fastsettes. Kommer partene ikke til enighet om verdien, må skjønnsretten inn i bildet. «Dette innebærer en langvarig prosess, særlig dersom skjønnsrettsbehandlingen går over flere instanser. Prosessen medfører en betydelig uforutsigbarhet for leierne, både med hensyn til om forkjøpsretten faktisk kan gjennomføres og hvilken pris som til syvende og sist skal betales», heter det i innstillingen til bystyret.

Byrådet i Oslo mener at kommunen i dag ikke har de verktøyene de trenger for å fange opp de leiegårdsoverdragelsene som har skjedd. Utfordringen er særlig merkbar når en leiegård overdras ved salg av et leiegårdsselskap. Et slikt salg registreres ikke i offentlige eiendomsregistre. Dermed famler kommunen i blinde dersom eiendomsaktørene ikke overholder meldeplikten i leiegårdsloven (paragraf 5). Den fastsetter at selger og kjøper av leiegård skal gi skriftlig melding til kommunen. Når meldeplikten brytes, har kommunen heller ingen tunge sanksjonsmuligheter.