Eier politianmeldt etter å ha forlatt hund i overopphetet bil

En hundeeier i Askim er anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven etter at vedkommende forlot hunden sin i en varm bil.

Politiet fikk melding om episoden ved Østfoldbadet klokken 12.50 lørdag ettermiddag.

På Twitter skriver Øst politidistrikt at eieren kom til stedet kort tid etter at politiet ankom, og at de valgte å anmelde eieren for brudd på dyrevelferdsloven.

– I dette været blir det på bare få minutter altfor varmt for dyr i bil, skriver politiet.

