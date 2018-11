Einar Nilsson vant årets «Skal vi danse» på TV 2

«Tid for hjem»-maleren vant duellen mot Jan Gunnar Solli, og er dermed årets vinner av TV 2-programmet «Skal vi danse».

Maleren og «altmuligmannen» fra Bergen som er med i TV 2-programmet «Tid for hjem», ble sett på som en outsider fra starten av, men kunne heve det gjeve trofeet etter en durabelig dansekamp mot Jan Gunnar Solli.

Etter poengsankingen fra dommerne ledet Solli med 120 poeng mot Nilsson sine 115, men publikum ville det annerledes og stemte frem Nilsson som vinner.

– Herre min hatt, er det mulig. Dette hadde jeg aldri trodd. Med Anette er alt mulig. Hun har gjort en fantastisk jobb. Hun har fått meg til å tro på meg selv. Dette er prikken over i-en, sa en svært glad Nilsson etter seieren.



Nærmest rørt til tårer

Nilsson og dansepartner Anette Stokke (30) imponerte dommerne fra start under kveldens finale, og åpnet showet veldig sterkt. I sin første av tre danser danset paret en rumbadans, og de fikk 35 av 40 mulige poeng fra dommerne.

Da ble 57-åringen nærmest rørt til tårer. I dans nummer to for Nilsson og Stokke var det tango som sto for tur. Der klinket paret til, og fikk 40 poeng og full pott.

- Gratulerer. Dette var komplett, sa dommer Merete Lingjærde.

– Nå leverer du akkurat det vi har ventet på hele sesongen, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Den siste dansen var en showdans, og her fikk også paret 40 poeng for dansen.

Perfekt hos dommerne - men ikke nok

Jan Gunnar Solli (37) og dansepartner Rikke Lund (23) fikk 120 poeng til sammen. Det vil si at paret fikk bare tiere og 40 poeng for hver eneste dans.

– Det er ikke bare jakken din som glitrer. Nå har du blitt en knallgod spiss på jakt etter mål! Du er i finalemodus, sa dommer Merete Lingjærde etter første dans som var en jive.

Paret fortsatte å briljere på parketten i de to neste dansene, som var en quick step og en showdans, men det var likevel ikke nok til å vinne publikums gunst.



- Tusen takk til alle som har stemt på oss, men Einar og Anette er verdige vinnere, sa Solli etter at Nilsson ble annonsert som vinner.



I finalen fikk også alle de tidligere deltakerne danse en siste gang, med unntak av Frank Løke som ble nektet å opptre under finalen. Amalie Snøløs var heller ikke til stede, men hun måtte stå over på grunn av sykdom.

