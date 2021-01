Eirik Grønolen (31) døde i Gjerdrum-skredet

Politiet frigir navnet på en av de fire bekreftet omkomne i Gjerdrum.

Saken oppdateres.

Identiteten til en av de fire omkomne i kvikkleirskredet i Gjerdrum er klar. Politiet frigir navnet til den omkomne lørdag kveld.

Eirik Grønolen (31) døde i kvikkleirskredet.



Han var den første som ble funnet omkommet, 1. januar. De pårørende er varslet.

Fire omkomne

Lørdag kveld er en fjerde person funnet omkommet etter skredet. Det forteller politiet under en pressekonferanse klokken 21 lørdag.

– Vi har gjort et nytt funn av en død person. Det er gjort i samme området som funn nummer tre. De er begge fraktet ut av skredområdet, sa innsatsleder Knut Hammer på en pressebrifing i 21-tiden lørdag.

Fire personer er nå bekreftet omkommet etter skredet. Under en pressekonferanse klokken 18 fortalte politiet at en tredje person var funnet. Det tredje personen ble funnet ble gjort i forbindelse med et bygg. Trolig var dette samme bygg som funnet som ble gjort tidligere lørdag, opplyste politiet tidligere lørdag.

Seks personer er fremdeles ikke gjort rede for etter skredet natt til 30. desember.

– Det er med tungt hjerte at vi må konstatere at nok en omkommet er funnet, sier varaordfører Leif Haugland i Gjerdrum klokken 21.

– Mine tanker går til de som sitter og venter på svar fra sine kjære, og jeg kan bare innbille meg hvor tungt og vanskelig de har det nå, la han til.

Jobber utover natten



Fredag avsluttet letemannskapene jobben fra bakken etter at det ble mørkt. Lørdag vil aksjonen fortsette utover natten. Det er USAR-personell fra Trondheim, Nedre Romerike og Oslo som har jobbet i skredområdet. Mannskaper fra Bergen er nå på vei.

- De har drevet med et veldig krevende arbeid i rasområdet. Det er bløtt, leirete og det er enormt med vrakrester, sier sier brigadesjef Knut Halvorsen under pressekonferansen.

USAR USAR står for «urban search and rescue» og brukes om en spesialtrent redningsgruppe som kan drive søk og redning blant annet i delvis sammenraste bygg og i rasområder.

For å kunne bevege seg i området bygges broer av isopor og trematerialer. Disse broene må være trygge og raske å evakuere på, og redningsaksjonen mener nå at arbeidet de har gjort til nå gjør det mulig å arbeidet lengre etter mørkets frembrudd. Søndag vil de arbeide med ytterligere ett innsatslag.

- Nå mener vi at vi har tilstrekkelig med evakueringsveier at vi ønsker å fortsette arbeidet utover natten.

Arbeidet gjøres med spesialtrente hunder, som har markert en rekke steder nede i skredområdet. Halvorsen forteller tidligere lørdag kveld at de også mener de har nok markeringspunkter til at det er mulig de kan jobbe frem til klokken 04 i natt.

– Vi må gjøre søkene der hvor hundene markerer, for det blir for tilfeldig å lete på måfå. Vi har såpass mange markeringspunkter nå som vi kan lete gjennom, sier brannvesenet, sier Halvorsen.

Det arbeides hele tiden med å redusere risikoen i det krevende arbeidet, forteller han.

Der det er mest sannsynlig å finne liv, gjør mannskapene finsøk.

– Områder hvor vi kan finne hulrom, bygninger og lignende. Dette er veldig risikofylt og krevende arbeid.

Fredag kveld er en av hundene som er med i søket tatt ut, etter å ha blitt skadd nede i skredområdet. Det opplyser politiet til VG. Det er uklart i hvilken grad dette vil påvirke kvelden og nattens redningsarbeid.

En person ble funnet omkommet i skredområdet fredag, og også tidligere lørdag ble en omkommet person funnet.

- Det har vært en ny utvikling i søket, gjort et funn av en person som dessverre er bekreftet omkommet, det sier innsatsleder Roy Alkvist under en hasteinnkalt pressekonferanse like før klokken 14.00 lørdag ettermiddag.

Han sa funnet var gjort ut av sannsynlighetberegninger gjort natt til lørdag. Funnet ble gjort omkring hundre meter inn i rasområdet.

- Vi ønsker ikke gå inn på hverken kjønn eller alder på vedkommende, sa Alkvist.

Håp om å finne overlevende

Tidligere lørdag viste TV-bilder at letemannskapene bar ut noe som kunne se ut som en omkommet person på en båre.

- I forhold til søket videre foregår det med samme intensitet. Vi er fortsatt inne i rasområdet med USAR-mannskapet og hundepatruljen fra Oslopolitiet. 1,2 mål undersøkt grundig. Gått så langt inn som det som er vurdert som ansvarlig, sa Alkvist under pressekonferansen lørdag ettermiddag.

Innsatsleder helse påpeker også lørdag kveld at det fremdeles er snakk om en redningsaksjon, der mannskapene søker etter overlevende.

- Dette er fortsatt en innsats med livredning som mål. Det har ikke forandret seg i løpet av dagen, og vil heller ikke revurderes i dag.

Les mer Skredofre: Kjæresteparet Mona og Stein Magne våknet av at veggen ble slått inn

Brannvesenet forteller under pressekonferansen at det er hulrom i vrakrestene i området. Geir Søndrål i brannvesenet har tidligere påpekt at luftlommer kan forsterke sjansene for å overleve.

Kongeparet besøker Gjerdrum



Kongeparet og kronprinsen besøker Gjerdrum søndag formiddag, skriver Slottet i en pressemelding.

De tre skal møte nødetater, evakuerte ved Olavsgård hotell og Clarion Gardermoen og berørte etter skredet.

I sin nyttårstale sendte Kong Harald en varm hilsen til de berørte etter skredulykken.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet, sa kongen.

Les mer Aud-Margaret (64) seilte nedover i krateret på madrassen: – Jeg klamret meg fast

Evakuerte får dekket bolig

Alle de evakuerte etter skredet i Gjerdrum får dekket leiebolig ut 2021 etter at Finans Norge og Norsk Naturskadepool har sendt ut bransjeanbefaling.

– Vi informerer de evakuerte om at de i første omgang ut 2021 får dekning for midlertidig og alternativ bolig, så lenge de er beordret evakuert. Dette for å kunne gi mer ro i den vanskelige situasjonen for de berørte, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

De som har mistet boligen sin i skredet eller har boliger med skader, vil få erstatning for boligene på ordinær måte, opplyser Finans Norge. Forsikringsselskapene jobber nå for fullt med disse sakene.

Rundt 1.000 personer er evakuert etter skredulykken, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

Støtte fra staten

Statsminister Erna Solberg (H) gir klar beskjed om at regjeringen vil gi støtte til Gjerdrum kommune med alt som trengs av ressurser etter skredkatastrofen.

– Det er et enormt arbeid av kommunen for å hjelpe de som er evakuerte. Alle ressurser er på plass, og vi har gitt beskjed om at dersom det trengs mer ressurser, skal vi hjelpe til, sier Solberg til TV 2.

Overfor NRK understreker også kommunalminister Nikolai Astrup (H) at kommunen vil motta all mulig bistand både praktisk og økonomisk som den trenger fra regjeringen. Han vil derimot ikke gå inn på hva slags summer det er snakk om.

