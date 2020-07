Eirik Jensen begjærer seg løslatt fra fengsel - har anmeldt flere personer i Spesialenheten til Riksadvokaten

Oppsiktsvekkende opplysninger kom frem i fengslingsmøtet torsdag.

I dag begjærer Spesialenheten Eirik Jensen varetektsfengslet i åtte nye uker, som Nettavisen meldte tidligere denne uken.

- Spesialenheten for politisaker mener det er grunnlag for varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 frem til det foreligger rettskraftig dom, sa fungerende leder i Spesialenheten, Jens Olav Sæther, til Nettavisen.

Borgarting lagmannsrett mente ved forrige fengsling at narko- og korrupsjonsdommen var så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri.

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. * Fredag 19. juni ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. * Jensen anket dommen til Høyesterett. Cappelen anket straffutmålingen til samme instans. * Jensen har sittet varetetsfengslet i Kongsvinger siden 19. juni, da han ble pågrepet. Cappelen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 19. desember 2013. Kilde: NTB, Nettavisen

Har levert flere anmeldelser

Den tidligere politimannen kom med flere anklager mot påtalemyndigheten da han forklarte seg i retten.

- Jeg er dømt en gang i tingretten, jeg er forsøkt dømt en gang til i lagmannsretten, men jeg har ikke begått de forholdene, sa en kampklar og offensiv Jensen.

- Videre fengsling av meg har en stor betydning for meg med å gå videre i min prosess. Jeg har anmeldt flere aktører, blant annet etterforskningsleder i Spesialenheten Liv Øyen og nestleder og aktor i saken mot meg, Guro Glærum Kleppe til Riksadvokaten.

Det er Spesialenheten som har ledet etterforskningen mot Jensen, men de har fått bistand fra mannskaper fra Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt.

Eirik Jensen fikk en god glem av sin viktigste støttespiller, samboer Ragna Lise Vikre da han kom i rettssalen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

I retten kom det frem oppsiktsvekkende opplysninger om at Øyen og Kleppe er anmeldt for grov uforstand i tjenesten. Jensen hadde med seg anmeldelsen i retten og består av 15 punkter.

- Det er også anmeldelser mot andre sentrale tjenestemenn. For å belyse min side av saken, og jobbe med det på lik linje som ved ankeforberedelsene, blir det uforholdsmessig å holde meg varetektsfengslet. Det jeg gjør nå er å angripe et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De kan ikke etterforske seg selv, se Jensen.

Det var 19. juni ble den tidligere betrodde polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og har anket dommen til Høyesterett og den er altså ikke rettskraftig. I første pausen under rettsmøtet med domsopplesningen ble han pågrepet av mannskaper fra Spesialenheten og to spanere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ragna Lise Vikre, samboer til Eirik Jensen. Fengsling av Eirik Jensen 16.07.20. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Selv om Jensen var svært offensiv i retten hadde ikke hans samboer, Ragna Lise Vikre, store forhåpninger om løslatelse.

- Sett i lys av hva som er skjedd tidligere har jeg ikke de store forhåpningene om løslatelse, sier Vikre til Nettavisen, med henvisning til forrige avgjørelse i lagmannsretten.

Jensen påpekte også at pågripelsen av ham, i pausen av rettsmøtet da han fikk dommen, var en maktdemonstrasjon av påtalemyndigheten.

- I dommen mot meg er det en rekke saksbehandlingsfeil. Sammen med mine advokater vil vi angripe dette. Mitt ambisjonsnivå er å belyse saken fra alle vinkler. Dette er blitt en livsoppgave. Jeg må også si at pågripelsen av meg var en maktdemonstrasjon. Det handler om måten det ble gjort på, sa Jensen.

- Jeg ble pågrepet og ført direkte i fengsel. Jeg har ikke fått ordnet med økonomi, familieforhold og jeg har en eldgammel mor som det mulig er siste gang jeg har sett hvis jeg ikke får henne til fengselet.

Jens Olav Sæther, fungerende leder i Spesialenheten. Fengsling Eirik Jensen 16.07.20. Andre fengsling. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Har det tungt i fengsel

Nettavisen får opplyst at de snart fire ukene i fengsel har vært svært krevende for Jensen. Han har ikke benyttet seg av fellesskapsaktiviteter, hatt noe kontakt med andre innsatte og oppholder seg for det aller meste for seg selv på cellen, med unntak av sporadiske lufteturer og samtaler med fengselspresten.

Ved tre tilfeller har han fått besøk av sine nærmeste.

Han har også brukt tiden til å skrive flere brev, ett av dem på 36 sider der han langer ut mot dommen, som Nettavisen har omtalt.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet, skriver den tidligere politimannen blant annet om dommen i det krasse brevet.

Kritiserte pågripelsen

Han kritiserer også Spesialenheten for deres håndtering av saken. Spesialenheten har på et internmøte hos Riksadvokaten i mars, før Norge ble stengt ned på grunn av koronaen i mars, blitt omtalt med rosende ord for deres håndtering av saken, får Nettavisen opplyst.

I forrige fengslingsmøte kritiserte Jensen også måten han ble pågrepet i pausen av domsopplesningen. Samboer Ragna Lise Vikre mente pågripelsen minnet om en maktdemonstrasjon.

I samme sak som Jensen ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt, syv år, for å ha snakket Jensen inn i saken. I tillegg fikk han ett års strafferabatt for tiden som er gått.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har mer eller mindre sittet varetektsfengslet på Ila i over seks og et halvt år. Ingen andre i Norge har sittet så lenge i varetekt.