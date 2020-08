Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel

Har sluttet å trene, lufter seg 20 minutter i uken og sitter alene på cellen nesten hele døgnet. Dette er Jensens nye tilværelse.

KONGSVINGER FENGSEL (Nettavisen): Den tidligere betrodde politimannen har tunge dager i fengsel. Etter åtte uker har han sittet det meste av tiden på cellen - alene.

Det var 19. juni Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i en årrekke.

Jensen anket dommen til Høyesterett. I påvente av avgjørelsen der er han varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel, en gammel militærleir.

Kjæresten gjennom snart seks år, Ragna Lise Vikre, er den viktigste støttespilleren. Siden Jensen ble pågrepet i retten, dagen han fikk dommen, har hun vært på besøk ukentlig. Så langt har det vært åtte turer. Denne helgen er den niende.

- Hvordan går det med deg her i Kongsvinger fengsel?

- For å si det sånn, hadde det ikke vært for at jeg får besøk av Ragna hver lørdag og at min gamle mor og søster kommer på søndag, og at det er noen fantastiske betjenter her, så hadde det ikke gått i det hele tatt. Det er jeg helt klar på, sier Jensen i et intervju med Nettavisen i fengselet.

- Jeg gleder meg til hver lørdag og hver søndag. Det er det jeg har igjen av livet mitt, de to dagene. Alt det andre er transportetapper.

Eirik Jensen nekter hardnakket for at han er skyldig i grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet. Her er han tydelig oppgitt i et besøksrom i Kongsvinger fengsel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Nylig omtalte Nettavisen at Jensen kjemper for sin frihet. Han har blant annet anmeldt flere personer i Spesialenheten og Kripos som var med i etterforskningen mot ham, og han jobber på spreng med anken til Høyesterett. Vel viten om at sjansene for å vinne frem ikke er store.

63-årige Jensen er krystallklar på at han er uskyldig.

- Det slaget jeg går nå ... Enten vil noen se på det, ellers vil man velge det vekk og jeg blir dømt til 21 års fengsel for noe jeg beviselig ikke har gjort. 21 år, for meg som er over 60, er helt uaktuelt å sone.

- Hva mener du ...?

- Det vil jeg ikke gå i detalj på. Det kan du tenke deg til.





- Hvor viktig er Ragna for deg, og hvorfor er hun så viktig?

- En ting er å beskrive forholdet mellom oss, vi er jo to ulike personligheter, men hun er lojal og har stått der fra dag én. Det var også hun som fant faktafeil i tidslinjen, som var en del av bevisene til Spesialenheten.

- Vi er utrolig glad i hverandre. Hun er en av bautaene og den som er nærmest. Det er kun hun jeg har kontakt med i tillegg til min gamle mor på 87 år og min søster. Det er også noen telefoner til sønnen min. Det er disse personene som er kjernen i livet mitt, sier Jensen.

Eirik Jensen og kjæresten Ragna Lise Vikre har vært sammen i nesten seks år. Foto: Leon

Vinteren 2014/15 møtte Jensen kjæresten sin i forbindelse med en fotoshoot til Jensens bok «På innsiden». Hun har i en årrekke jobbet som illustratør og levert coversider på bøker og til ukepressen. Men følelsene trumfet de alvorlige anklagene og de ble et par.

- At Ragna står så støtt som hun gjør ... Det er ikke en dame som bruker mange ord, men jeg vet hvor jeg har henne. Det er uhyre viktig for meg at hun har stilt opp hver eneste lørdag siden jeg kom her. Det samme gjelder selvfølgelig også min gamle mor. Men det er Ragna jeg har tettest relasjon til. Det er oss, og det betyr veldig mye for meg at hun står der fremdeles, sier Jensen.

- Ragna er en person som er kritisk og utfordrer meg på det jeg står i nå. Vi sparrer mye. Det er en viktig mental greie å ha noen å sparre med og som ikke bare er et ja-menneske, men som stiller kritiske spørsmål. Plutselig kommer det noe som er relevant for saken og jeg får notert det ned. Det å ha en slik sparringspartner er uhyre viktig. Jeg er like glad i henne som da jeg traff henne første gang.

- Hvordan er hverdagen din her, hva gjør du fra dag til dag?

- Jeg prøver å sove. Jeg sover minimalt fordi det kverner sånn. Jeg har notatblokker liggende ved siden av sengen og drømmer om saken, plutselig kommer det noe som gjør at jeg må skrive det ned. Så går jeg tilbake og blir liggende å gruble på det poenget, og slik går det gjennom hele natten.

- Det første jeg gjør på dagtid er å få tak i varmt vann og dårlig pulverkaffe, setter meg med PC-en og skriver basert på det som poppet opp i løpet av natten. Det prøver jeg å flette inn i den prosessen jeg nå kjører. Underbevisstheten jobber kontinuerlig med saken og det er slitsomt. Jeg går heller ikke ute i luftegården med noen.

Korktavle på cellen til Eirik Jensen i Kongsvinger fengsel. Dette er det første han ser om morgenen når han våkner. Her henger det motiverende hilsener fra mange som støtter ham. Foto: Privat

Cellen Jensen bor på er en dobbeltcelle. Men han disponerer den helt selv. PC-en han bruker til å jobbe med er ikke mulig å koble mot internett. På cellen har han dusj, en TV, skrivebord og seng. På den ene veggen henger også en korktavle med motiverende kort og hilsener fra personer som støtter ham.

På cellen er det også bilder av ham selv og kjæresten Ragna. Men det er tunge dager.

- I løpet av uken lufter jeg meg i 20 minutter. Trene har jeg sluttet med og jeg kjører bare noen øvelser på cellen. Jeg er ikke ute blant folk i det hele tatt og er innelåst på cellen nesten 24 timer i døgnet, sier Jensen.

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. * Fredag 19. juni ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. * Jensen anket dommen til Høyesterett. Cappelen anket straffutmålingen til samme instans. * Jensen har sittet varetektsfengslet i Kongsvinger siden 19. juni, da han ble pågrepet. Cappelen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 19. desember 2013. Kilde: NTB, Nettavisen

- Hvorfor er du ikke ute blant andre innsatte?

- Jeg har ikke hode til det. Jeg orker ikke folk. Mentalt er jeg skikkelig sliten, men dette her holder meg i vigør, sier Jensen og slår forsiktig mot anmeldelsene han har liggende på bordet foran seg.

- Hva er det verste med å være i fengsel?

- Det er at du ikke har den daglige kontakten med de personene som betyr noe for deg.

- Hva er det du savner mest med å være i frihet?

- Det er nettopp det du sa, frihet.

- Hva er frihet for deg?

- Det er å legge meg sammen med hun jeg er veldig glad i, det at jeg kan ringe til hvem som helst, kjøre og møte hvem som helst, det at jeg kan gå på butikken og handle på kvelden og at jeg kan ta med guttene på fisketur i Nordmarka. Alle de tingene som markerer frihet er helt borte og det savner jeg utrolig.

- Du sier det er uaktuelt å sone dommen. Hva mener du med det? Du må jo ta straffen hvis det er det som blir det endelige resultatet.

- Ja, det er det jeg sier. Men jeg sier også at det er helt uaktuelt for meg. Så kan dere tolke det akkurat som dere vil.

Jensen føler seg sviktet av systemet. I 32 år var det han som jaktet på kriminelle. Senere i karrieren sørget han for at større fisk ble buret inne. I mange år jobbet nettopp han med å bekjempe de verste kriminelle.

Nå er han selv dømt. Dommen var knusende. Jensen blir knapt trodd på noe av sin forklaring. Den tidligere politistjernen føler seg sviktet av fagforeningen, tidligere kollegaer og andre han trodde var venner.

- Fagforeningen har slått av meg hånden og blitt borte, men det er en del av gamet. Det er når det blåser du ser hvem som står igjen, sier Jensen.

Kriminelle har også feiret med kake etter at Jensen ble dømt. Bildene er lagt ut i sosiale medier. For Jensen var det rett fra rettssalen til cellen i Kongsvinger fengsel dagen han fikk dommen. Ingen kake. Ingen venner.

- Du er jo tidligere politimann som har sørget for at mange kriminelle har havnet i fengsel, hvordan er det selv å sitte i fengsel?

- Hadde jeg vært dømt for noe jeg hadde gjort hadde det vært uproblematisk. Hvis jeg var dømt for forhold som er kritikkverdig hadde jeg tatt det også. Men slik som utgangspunktet er her går det ikke an å sette ord på, det er beintøft.

- Har du tenkt tanken på at du muligens skal sitte her i mange år?

- Det er klart jeg gjør det, men skulle jeg være en person som bare kaster inn det hvite håndkleet og si bare lås meg inn og resignere? Det er sikkert noen som hadde villet det.

1. september er fristen for levering av anken til Høyesterett. Den blir muligens behandlet rundt midten av oktober. Stjerneadvokaten John Christian Elden har argumentene klare. I teamet er også advokatene Sidsel Katralen og Farid Bouras. Sistnevnte har vært i flere fengselsbesøk i Kongsvinger.

Bouras og Jensen kjenner hverandre fra mange år tilbake. Nå er det frihetskampen til Jensen de jobber med. Selv om oddsene er dårlige.

- Det som påpekes i Nav-sakene er at ingen er villig til å se tilbake. Ingen er villig til å erkjenne at det er støy rundt sakens faktum. Det er akkurat det samme her. Det som går som en rød tråd er at saken er så alvorlig og ingenting gjøres for å kontrollere det før jeg er dømt i Høyesterett. Det mener jeg er et utrolig.

I et brev til Jensen har Riksadvokaten opplyst om at de vil se på anmeldelsen hans etter at Høyesterett har behandlet anken.