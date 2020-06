Eirik Jensen rett før dommen faller: - Har ikke tenkt mye på soning

Fredag faller dommen mot den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen.

Fredag morgen faller dommen i saken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen. De var begge tiltalt for smugling av store mengder hasj i en årrekke og grov korrupsjon.

Under en time før dommen leses opp ankom Jensen med sin samboer Ragna Lise Vikre garasjeanlegget ved tinghuset. Jensen var preget av stundens alvor i møtet med pressen.

- Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, svarte Eirik Jensen på spørsmål om han har tenkt på hvordan det eventuelt blir å sone. Han sa også at han mener det er bevis i saken som ikke har kommet fram i retten.

Dette sier Eirik Jensens samboer før dommen faller:

I sin avsluttende prosedyre la aktor i Spesialenheten ned påstand om straff på 21 års fengsel. Jensen-forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse.

- Vi er forberedt på alt, absolutt alt, sa Jensen-samboer Ragna Lise Vikre til Nettavisen torsdag.

- Det er mange tanker og følelser i sving nå.

Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre. Klokken 8.30 fredag morgen settes retten i Borgarting lagmannsrett, og noen minutter senere får Eirik Jensen sin dom. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Fikk 21 års fengsel i tingretten

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Cappelen fikk strafferabatt på seks år for å ha snakket Jensen inn i saken om det angivelige hasjsamarbeidet. Han ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og gjør det fortsatt. Cappelen har erkjent de straffbare forholdene han er tiltalt for.

Fra arkivet: Intervju med Eirik Jensen: Har forberedt seg på et liv i fengsel

Blant bevisene Spesialenheten har lagt frem mot Jensen i retten er:

Cappelens forklaring.

Andre vitneforklaringer, herunder politifolk.

Spaningsvideo.

Et stort antall SMS-er.

Bankinnskudd.

Oppussing av bad til 292.000 kroner.

Det Spesialenheten mener er en falsk kvittering for oppussing av badet.

Overforbruk.

Her kan du lese mer om bevisene mot Jensen.

Fra arkivet: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. Dommen faller fredag 19. juni. * Aktoratet har lagt ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden har bedt om full frifinnelse. Kilde: NTB

Har kostet staten 67 mill.

Påtalemyndighetens sak bygger i avgjørende grad på Cappelens påstander om at han gjennom en årrekke betalte Jensen store beløp for å få hans hjelp til å holde politiet og tollvesenet unna den ulovlige virksomheten.

Jensen hevder selv at bærumsmannen var en av hans beste informanter, og har gjennom sine forsvarere framholdt at Cappelen forklarer seg som han gjør, totalt usannferdig, ifølge Jensen, for selv å få kortere straff.

Totalt har rettssakene mot tidligere politimann Jensen og hasjsmugler Cappelen kostet staten rundt 67 millioner kroner.

Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker. Det er den desidert dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt, skriver NRK.