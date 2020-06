Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

- Jeg tror fortsatt at han skal komme inn gjennom døren, sier Ragna Lise Vikre til Nettavisen.

HØNEFOSS (Nettavisen): Kunstneren og illustratøren er for alvor blitt et kjent navn for norsk offentlighet den siste uken.

- De siste dagene har vært uvirkelige. Det er slik at jeg fortsatt tror at han skal komme inn gjennom døren. Det er ganske vonde dager, sier Vikre til Nettavisen.

- Det er rett og slett uvirkelig. Det er nesten som at jeg ikke helt har skjønt det ennå.

Se videointervjuet under:



Ringerikingen er mest omtalt som samboeren til den straffedømte tidligere polititoppen Eirik Jensen. Fredag forrige uke ble han dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

- Savner Eirik hvert minutt

Ragna Lise Vikre og Jensen ble et par i 2014. De siste årene har de vært samboere, men etter at Jensen ble pågrepet i retten og dommen var ferdig opplest, ble han fraktet til Kongsvinger fengsel. Tidligere denne uken slo Borgarting lagmannsrett fast at Jensen ikke skal løslates med det første.

Det er mindre livlig i det hvite huset til Vikre i Hønefoss nå. Fraværet av Jensen merkes. Naturlig nok. Nettavisen møter kunstneren i det som er hennes første større intervju etter den knusende dommen.

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. * Fredag 19. juli ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. Kilde: NTB

Det er lite trolig at Jensen kommer inn dørene i Hønefoss på veldig lenge. Dommen på 21 års fengsel ble anket til Høyesterett, men de behandler ikke skyldspørsmålet, bare eventuelle spørsmål om saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Anken er antatt å være den siste formaliteten som gjenstår før dommen er rettskraftig, altså at dommen er endelig.

- Hva savner du mest med ikke å ha Jensen her?

- Det er vanskelig å si, jeg savner jo alt, samtalene, jeg savner Eirik hvert minutt døgnet rundt. Jeg savner kjæresten min, sier Vikre.

Fredag 19. juni klokken 08.36 var det et faktum. Borgarting lagmannsrett hadde lest opp konklusjonen av dommen. Vikre var på plass i retten for å støtte samboeren og kjæresten. Resultatet utløste en sorgreaksjon.

- Jeg kan ikke beskrive det, men det var en følelse av sorg. Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom. Det er rett og slett vanskelig å forklare.

Etter tre rettsrunder har Vikre gjort seg noen erfaringer med å være i retten og få domsresultater. Men denne gangen er det endelig. Saken er i praksis avgjort. Vikre har lenge forberedt seg på det verst tenkelige utfallet.

- Det har jeg gjort ved å være mest mulig realistisk. Jeg har innsett at det var ganske sannsynlig at dette gikk galt og at han kom til å bli dømt. Men det er aldri mulig å forberede seg hundre prosent på en slik situasjon.

Les også: Eirik Jensen samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Selvportrett av Ragna Lise Vikre. Hun malte seg selv som kriger da borgerkrigen brøt ut i Syria i 2014. Hun ønsker ikke å si mer om bildet. Foto: Ragna Lise Vikre. Brukes med tillatelse.

Første fengselsbesøk lørdag

Lørdag ettermiddag skal Vikre i sitt første fengselsbesøk til Jensen. Dette blir en av mange turer til Kongsvinger den nærmeste tiden og i årene som kommer. Vanligvis soner straffedømte i Norge 2/3 av dommen. Det betyr 14 år bak murene for Jensen som fyller 63 år om en måned.

- Det blir sikkert fint å se Eirik igjen, selv om jeg skulle ønske det var under helt andre omstendigheter og et helt annet sted. Jeg har ikke tenkt i detalj på hvordan det blir å besøke ham i fengsel. Jeg er mest opptatt av å få møte ham igjen og få vite hvordan han har det og se hva jeg kan fange opp ved ham.

- Har du gjort deg noen tanker om hvilken fremtid du og Eirik Jensen får eller kan få?

- Her tar vi en dag om gangen. Jeg klarer ikke å tenke den tanken fullt ut nå.

- Har du eller Jensen snakket om det, om hvordan fremtiden blir?

- Ikke noe konkret. Vi har prøvd å holde motet oppe og tenke positivt. Ikke dvele for mye ved slike eventualiteter.

- Jeg synes 21 år er helt horribelt. Jeg synes ikke under noen omstendigheter at han fortjener det.

Les også: John Christian Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Da Vikre og Jensen ble sammen i 2014 var den tidligere betrodde polititoppen fortsatt under etterforskning. Vikre gikk inn i forholdet med åpne øyne. Vel viten om at hun kunne befinne seg i den situasjonen hun er i i dag.

- Jeg tenker at det var det eneste riktige for meg å gjøre.

- Hvorfor det?

- Fordi jeg ble glad i Eirik. Jeg har aldri angret på at jeg gikk inn i forholdet med Eirik. Fordi det har vært, og er, det eneste riktige for meg.

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

- Alt minner om Eirik

Det var hasjsmugleren Gjermund Cappelen som tystet på Jensen. Han ble belønnet med strafferabatt på åtte års fengsel. Dommen mot ham var på 13 års fengsel. For de samme forholdene som Jensen, grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

Vikre ofrer ikke Cappelen en tanke og har hatt mer enn nok med sitt eget å tenke på.

Før den endelige dommen falt gjorde Jensen en del praktiske forberedelser på å skulle havne i fengsel. Biler skal selges, noen siste ord ble sagt til nære og kjære og hunden hans, som var syk, ble avlivet hos veterinær. Samtaler om mange år bak murene har også vært tema i huset på Hønefoss.

- Vi snakket om det i den grad det er mulig å snakke om det. Vi visste begge to at vi bare må møte det som eventuelt kommer. Det er ikke mulig å forberede seg på noe slikt. Du vet ikke hvordan du vil reagere. Det er så mange følelser og tanker som er i sving.

- Alt minner om Eirik her. Ned til minste detalj. Det kan være at han har slengt shortsen sin på gulvet ved inngangspartiet, noe jeg normalt ville irritert meg over, men nå klarer jeg ikke å ta shortsen opp og rydde den vekk. Det er så vondt, sier Vikre.

Shortsen til Eirik Jensen ligger slengt på noen puter i gangen i huset til kjæresten Ragna Lise Vikre. Normalt irriterer hun seg over dette, men med Jensen i fengsel blir det et minne. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Har saken noen gang blitt for mye for deg?

- Vi har vært så inderlig lei av saken til tider, begge to. Vi har følt at den nesten har spist oss opp. Men vi har hatt gode dager også. Mange dager har vært fine og fulle av optimisme og pågangsmot. Men ja, det har vært enkelte ganger det virkelig har blitt for mye.

- Har vært helt forferdelig

- Hva legger du i når du sier det har blitt for mye?

- Man føler man blir spist opp av saken og at livet kommer i skyggen av den. Det blir sak, sak, sak døgnet rundt. Det blir altoppslukende, fryktelig intenst og det er utrolig mye som står på spill. Noen ganger har jeg hatt lyst å sette på pauseknappen, men det går jo ikke.

Når dagene er svarte er det terapi for kunstneren å male. Og trene. Trening er noe av det viktigste i livet til Vikre. I de mørkeste stundene klarer hun å få fokuset bort fra saken, 21 års fengsel og høye murer i Kongsvinger.

- Jeg har ikke annet valg enn å ta en dag om gangen. Jeg kan ikke bare sette meg ned og deppe. Jeg prøver å gjennomfører de tingene jeg skal gjennomføre til daglig, men det er tøft, sier Vikre.

Mobiltelefonen til Eirik Jensen og headsettet ligger fortsatt på kjøkkenbordet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hva er den mørkeste stunden du har hatt i løpet av disse årene som er gått?

- Det er vanskelig å si, men det er selvfølgelig når det har gått galt i retten. De dagene som har vært i kjølvannet av det har vært helt forferdelig. Dagen da dommen falt i tingretten var grusom.

- Jeg var mindre forberedt den gangen (høsten 2017). Men det er verre nå fordi det var siste runde. Det får mye større konsekvenser og det er ganske mørkt.

Selv om det har vært bekmørke dager har ikke Vikre og Jensen vurdert å stikke av, rømme landet.

- Det er ikke noe liv å være på rømmen. Det har vært helt uaktuelt på alle måter.