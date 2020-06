Eirik Jensens samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

Spesialenheten avviser kritikken og mener de forholdt seg til loven.

OSLO (Nettavisen): Etter et svært dramatisk døgn, der Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre var vitne til dommen på 21 års fengsel og den dramatiske pågripelsen i retten, er hun tappet for krefter.

Lørdag møtte hun på nytt opp i retten da Spesialenheten ville varetektsfengsle Jensen i påvente av soning av dommen for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i en årrekke.

Etter dommen på fredag ble Jensen fraktet til Kongsvinger fengsel. På kvelden ringte han samboeren Vikre to ganger. Lørdag formiddag møttes de igjen etter den ufrivillige separasjonen.

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. * Fredag 19. juli ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. Kilde: NTB

- Han var overraskende redusert

- Det var mest av alt veldig sårt. Jeg så at Eirik sliter og at han har hatt et dårlig døgn. Jeg så at han var overraskende redusert. Han har hele tiden fremstått som veldig sterk og balansert. Situasjonen tatt i betraktning har han vært lite preget. Nå var det så synlig at han har det vondt, sier Vikre til Nettavisen.

- Hvordan har det siste døgnet vært for deg?

- Det har vært helt jævlig. Da jeg kom hjem i går og så tøflene hans stå i gangen, brillene som han har glemt igjen, som han ikke har fått pakket ned som ligger på kjøkkenbordet. Alt minner om Eirik. Så tenkte jeg på det som skjedde før på dagen og hva slags fremtidsutsikter det sannsynligvis bringer med seg.

Hun er krystallklar på hva hun mener om den lange fengselsstraffen som Borgarting lagmannsrett dømte ham til.

- 21 års fengsel er horribelt. Han fikk ringe meg to ganger i går kveld fra fengselet. Det ble ganske emosjonelt. Vi fikk fortalt hverandre at vi er glad i hverandre.

Da Jensen og Vikre møttes i retten lørdag fikk de så vidt utvekslet noen ord. Vikre er fortsatt tydelig preget av alt som har skjedd det siste døgnet, og ikke minst hvordan hun ble fratatt sin samboer som nå er straffedømt.

- Det synes jeg var høyst unødvendig. Det kan minne om en maktdemonstrasjon fra Spesialenheten. Nå ser jeg det kun fra den siden, men jeg mener det burde være helt unødvendig å gjøre det på den måten der, og akkurat i den settingen vi hadde, som var så emosjonell, og med media til stede. Det virker som de skulle markedsføre og maktdemonstrere.

Lørdag kom Jensen også med et kraftig stikk til Spesialenheten for måten han ble pågrepet på.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, sørget for at Jensen ble besluttet løslatt fra varetektsfengsling. Men Jensen blir likevel sittende i Kongsvinger fengsel fordi Spesialenheten har anket avgjørelsen. Det var likevel etterlengtede gode nyheter for Vikre.

- Etter et døgn i bunnløse fortvilelse var dette verdens beste nyhet. Det var en helt vanvittig god nyhet, sier Vikre.

- Det var måten det skjedde på, at han ble pågrepet i retten og kjørt rett til fengsel. Nå kan det være at han får komme hjem og kanskje forberede seg på en soning, på et senere tidspunkt, på en bedre måte.

John Christian Elden, forsvarer for Eirik Jensen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Elden: - Unødvendig brutal måte

Elden brukte pågripelsen til å argumentere for løslatelse og er enig i kritikken fra Jensen-samboeren.

- Jeg sa i min prosedyre i retten i dag at pågripelsen fremstod som unødvendig, og at den ble gjort på en unødvendig brutal måte ved å bryte seg gjennom medias representanter og pågripe ham midt under opplesning av dommen, sier Elden til Nettavisen.

- Jeg tenker også at selve pågripelsen, som fremstod som unødvendig, kunne de ventet med, i verste fall, til saken var ferdig fredag. Men helst til det foreligger en rettskraftig dom.

Nestleder i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, var den som beordret pågripelsen av Jensen. Hun er forelaget kritikken fra Vikre, men har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Liv Øyen, etterforskningsleder i Spesialenheten. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Under fengslingsmøtet lørdag var det etterforskningsleder Liv Øyen som møtte for Spesialenheten.

- Nå var det ikke jeg som besluttet pågripelsen av Jensen, men Spesialenheten fant at vilkårene for pågripelse var til stede fra det tidspunktet domsslutningen var klar, sier Øyen til Nettavisen.

- Var det en maktdemonstrasjon, slik Vikre hevder?

- Det var overhodet ingen maktdemonstrasjon. Vi forholder oss til hvorvidt lovens vilkår er oppfylt. Det mente vi det var fra det tidspunktet domsslutningen var gjort kjent for Jensen fredag.

Domsslutningen, konklusjonen av dommen, ble lest opp først. Klokken 08.36, seks minutter ut i rettsmøtet, hadde Jensen fått resultatet. Opplesningen var ferdig noe over klokken 15.00.