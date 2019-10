Eirik Lae Solberg trekker seg

- Jeg har kommet til at jeg har lyst til å se etter nye oppgaver utenfor Oslo-politikken.

I ti år har Eirik Lae Solberg viet seg til Oslo Høyre, som leder i bystyregruppen, finansbyråd, opposisjonsleder og byrådslederkandidat.

Nå ser han slutten på det kapitlet:

- I morgen trer det nye bystyret i Oslo sammen. Da inntar Høyre rollen som byens klart største parti. Samtidig er det klart at dagens Ap/SV/MDG-byråd fortsetter på Rødts nåde, skriver Høyres Oslo-topp Eirik Lae Solberg på Facebook.

Der forteller Solberg at han har vært i tenkeboksen:

- Når Høyre nå skal begynne arbeidet i opposisjon og legge grunnlaget for valgseier i 2023 er det naturlig for meg å gjøre opp status. (...) Jeg har kommet til at jeg har lyst til å se etter nye oppgaver utenfor Oslo-politikken.

- Derfor har jeg gitt beskjed til valgkomiteen i bystyregruppen om at jeg ikke er aktuell som gruppeleder og heltidspolitiker for Høyre på Rådhuset, sier han - som fortsetter som medlem av bystyret og med utformingen av Høyres politikk.

Solberg kjempet til det siste for at Høyre skulle få mer innflytelse etter valget i Oslo:

'- Etter den diskusjonen vi hadde i representantskapet rett etter valget, inviterte Høyre sentrumspartiene og MDG til samtaler om et flertallsbyråd. Det kunne gitt betydelig gjennomslag for Høyres politikk med mer kunnskap i skolen, valgfrihet i omsorgen, satsing på inkludering og norskopplæring, bedre løsninger i kollektivtrafikken og en mer offensiv klima- og miljøpolitikk. Sentrumspartiene var positive til slike samtaler, men MDG har dessverre gjort det klart at de i stedet ønsker å fortsette samarbeidet med venstresiden.