Ekebergtunnelen åpnet for trafikk igjen

Flere biler var involvert i kjøretøystans i Ekebergtunnelen i Oslo, i vestgående retning mot Sørenga søndag kveld.

- Det er litt uklart hva som har skjedd, men det er blant annet en taxi og flere andre biler som er involvert. Det er det trafikale som blir mest utfordrende nå, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo politidistrikt.

Politiet meldte om kjøretøystansen klokken 18 søndag. Ekebergtunnelen vestgående mot Sørenga ble stengt for en kort periode. Like før klokken halv syv ble tunnelen åpnet for trafikk igjen.

Klokken 18.21 meldte politiet på Twitter at kjøretøystansen skyldes at det var uenighet mellom en kunde og en taxisjåfør.

- Kunden hadde gått ut av taxien i tunnelen, skriver politiet.