Eks-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel

En av Norges mest folkekjære biskoper frykter ikke straffen han kan få.

84-åringen kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år, fordi han har gitt jobb til en asylsøker uten oppholdstillatelse. Dette kom frem i et intervju i august i år.

- Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sa Stålsett til Vårt Land.

Nå er etterforskningen ferdig, og påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel for 84-åringen.

- Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Politiadvokaten forteller videre til TV 2 at eks-biskopen skal få en mildere straff, fordi han har erkjent lovbruddet.

Jobb som renholder

Stålsett, som var biskop i Den norske kirke i Oslo fra 1998 til 2005, var en populær biskop. Han ble kjent for sitt engasjement for mennesker i nød og homofiles rettigheter.

Da 84-åringen gikk av med pensjon i 2005 ga han jobb til 55 år gamle Lula Tekle som var papirløs. Stålsett skal ha gitt kvinnen jobb som renholder i hans bolig, én gang i uken i perioder, men at hun nå jobber to ganger i måneden, skrev avisen.

- En kristen plikt

Stålsett bestrider ikke at ansettelsen av kvinnen er ulovlig, men forteller til Vårt Land at det er hans kristne plikt å hjelpe mennesker i nød.

Eks-biskopen hevder at han alltid har vært opptatt av ryddige arbeidsforhold, og at Tekle ble trukket i skatt så lenge hun hadde skattekort. Den 55 år gamle kvinnen støtter biskopen fullt ut, og fastslår at Stålsett alltid har vært et godt menneske mot henne.

I intervjuet i august sa biskopen at han er villig til å ta straffen han kan få, fordi han håper at det kan føre til endringer i dagens praksis, skrev Vårt Land.