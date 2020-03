Eks-gangstere vil bekjempe ungdomkriminalitet i Oslo

Tidligere gangstere ønsker å bekjempe ungdomskriminaliteten, og ber Oslo kommune om hjelp.

- Vi er jo glade i disse gutta, selv om vi ikke anerkjenner hva de driver med, sier tidligere torpedo i Young Guns, Mikael Ali (40). I mange år var han en brutal gangster som nærmest daglig torturerte og banket opp folk. De siste årene har han snakket åpent om sin brutale fortid.

Han er ikke alene om å ta et oppgjør med fortiden. Shahid Rasool (55) ble kalt «Norges farligste» og var tidligere leder for det kriminelle miljøet som gikk under navnet Young Guns og A-gjengen.

I 2002 ble han dømt til 12 års fengsel for 157 lovbrudd, blant annet vold, trusler, ran og kidnapping. I dag driver han et treningsstudio på Mortensrud, der han har god kontakt med dagens kriminelle miljø.

- Boble

- De lever i en liten boble, men det er først når de kommer seg ut at de skjønner hvor mye galt de gjør i den bobla, sier han i dag.

De tidligere hardt kriminelle Mikael Ali og Shahid Rasool ønsker å bruke mer tid på å hjelpe kriminelle på rett kjøl. Med på laget har de Hanne-Karine Sperre, som er i full gang med å skaffe jobber til ungdommer på Mortensrud. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

Nå ønsker de tidligere gangsterne å engasjere seg mer for ungdommene i Oslo, og ber kommunen sponse et exit-prosjekt for kriminelle som vil ut.

- Jeg sitter i politiutvalget i Oslo, og jobber for at kommunen skal ansette tidligere gjengkriminelle i kampen mot ungdomskriminalitet, sier bystyremedlem Aina Stensersen (Frp).

Vil ha flere tidligere kriminelle

- Vi trenger ikke flere byråkrater, men folk med egen erfaring. I Oslo kommune har vi erfaringskonsulenter innen rus og psykiatri, og nå vil vi på ungdomskriminalitet, sier hun til Nettavisen.

Allerede i dag bruker både Ali og Rasool mye av fritiden på å hjelpe unge som vil slutte med kriminalitet, foreldre som opplever at barna deres har havnet i feil miljø, og voksne som er fanget i et miljø og levesett de ikke ønsker.

- Mange av gutta kommer og sier at de trenger jobber. «Kan du skaffe 100 jobber?» spør de, men jeg kunne jo knapt skaffe en til meg selv, sier Rasool. Han har engasjert frilansjournalist Hanne-Karine Sperre til å skaffe jobber til rotløs ungdom på Mortensrud.

James Stove Lorentzen (H) og Aina Stenersen (Frp) ønsker begge at tidligere kriminelle skal hjelpe dagens kriminelle med å komme ut av en dårlig livsstil. De vil nå jobbe for at Exit-programmet kan bli en realitet i Oslo. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

- Jeg ringer rundt til bedrifter som søker ansatte på Finn.no, men disse gutta må jo følges opp hvis de får jobb også, sier Sperre.

Både Stenersen og James Stove Lorentzen (H) vil nå jobbe for at exit-programmet med x-kriminelle veiledere skal få bred støtte i Oslo bystyre, slik at Rasool, Ali og andre støttespillere skal kunne hjelpe unge og eldre kriminelle på rett kjøl.