Eks-justisminister skapte storm etter mulig drap: Nå får han svar fra Siv Jensen

- Vi vet ikke noe om motiv, påpeker Frp-leder Siv Jensen etter partikollegas antydninger om et politisk motivert drap.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) la søndag ut et innlegg på Facebook der han kobler drapsetterforskningen etter drapet på Sian-medlem Dan-Eivind Lid i Kristiansand med vold fra venstresiden i politikken.

«Har «det gode hatet» kostet menneskeliv? Hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor. Man kan mene hva man vil om SIAN, men alle har rett til frie ytringer. Derfor forventer jeg at politiet setter inn alle nødvendige ressurser for å oppklare saken. Voldsvenstre er en fare for demokratiet. Jeg håper i det lengste at dette ikke er et politisk motivert drap», skrev Amundsen på Facebook søndag.

Uttalelsene får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere kraftig.

«Jeg forventer at Siv Jensen umiddelbart kommer på banen og tar avstand fra spekulasjonene til Amundsen. Vi kan være uenige om mangt og mye, men et sted må det gå en grense. Det bør også Frp være enig i», skriver Moxnes på Facebook.

Les også: Frykter SIAN-medlem ble utsatt for noe kriminelt: Sjokkreaksjoner i sosiale medier

Jensen: - Det er ikke naturlig

Nå kommenterer Frp-leder Siv Jensen sin partikollegas omstridte uttalelser for første gang.

- Det er ikke naturlig å ha en kommentar om en pågående etterforskning. Vi vet ikke noe om motiv eller hva dette kan ha vært. Vi har tillit til at politiet gjør jobben sin, sier Jensen i en kommentar på epost til Nettavisen.

UNATURLIG: Frp-leder Siv Jensen sier det er unaturlig å kommentere en drapsetterforskning, og at hun er glad for at Amundsen har kommet med en presisering av sine uttalelser. Foto: Terje Pedersen (NTB)

På oppfølgende spørsmål om Jensen vil utdype om hun synes dette er greit, svarer hun:

- Jeg er glad for at Per-Willy selv korrigerte uttalelsene sine på sin Facebook i går.

Jensen har imidlertid ikke anledning til å stille til intervju om saken.

Les også: Sian-medlemmet Dan-Eivind Lid funnet død: - PST koblet inn i etterforskningen

Moxnes: - Det er uhørt

Moxnes mener påstandene er uakseptable og uverdige.

«Det er under et døgn siden et menneske har blitt drept - og så bruker tidligere justisminister Per-Willy Amundsen dødsfallet til å prøve å sverte Rødt ved å koble våre medlemmer til drapet. Det er uhørt, uakseptabelt og uverdig. Og det kan også sette sikkerheten for liv og helse til Rødt-medlemmer i fare. For selv om Amundsen ikke har noen holdepunkter for det han sier, så kan dette bidra til å piske opp hat mot folk som er med i Rødt. Derfor er dette ikke bare trist, men også farlig.», skriver han på Facebook.

Rødt-lederen sier til Nettavisen at han ikke ønsker å utdype dette ytterligere.

UHØRT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på Amundsens Facebook-innlegg. - Det er uhørt, uakseptabelt og uverdig. Og det kan også sette sikkerheten for liv og helse til Rødt-medlemmer i fare, sier han. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Helt på bånnslammet

Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, går også hardt ut mot innlegget.

«Offentlig politisk debatt har vært langt nede i dag. Det øyeblikket hvor du er på fest og tar den siste slurken av glasset, uten å se at noen har stumpa en røyk i glasset ditt. Omtrent der er vi nå, helt på bånnslammet. Hør her; Det er absolutt ingen som er interessert i å høre politikere fra høyre- og venstresiden spekulere og krangle om motiver i pågående drapsetterforskninger. Hører dere? Ingen», skriver hun på Facebook.

Evenrud mener det er både «uverdig, farlig, nedrig og feil av folkevalgte politikere å bruke dagens kriminalsak i Kristiansand til å fremme/sverte/underbygge ulike politiske standpunkter».

REAGERER: Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, mener uttalelsene til Amundsen er farlige. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Var ikke min intensjon

Senere søndag la imidlertid Amundsen ut en presisering på sin Facebook-side, som Frp-leder Siv Jensen sier hun er glad for:

«Jeg ser at min status blir brukt for alt det er verdt for å beskylde meg for å drive forhåndsdømming. Det var ikke min intensjon. La meg understreke: vi vet ingenting om hvem som har begått denne kriminelle handlingen. Det kan godt være at det ikke handler om politisk motivert vold. Det er mitt håp. Jeg ønsker kun å løfte frem at det ikke bare er høyreekstreme som begår vold, også venstreekstreme. Noe som burde være godt dokumentert, uten at Oslo-pressen skriver om det», skriver han.

Han kondolerer også til de nærmeste pårørende og andre Sian-medlemmer.

«Mine tanker og medfølelse går først og fremst til hans nærmeste pårørende. Men også hans meningsfeller i SIAN som har mistet en venn. Man skal ikke være redd for å ytre seg fritt i Norge. Denne saken må oppklares raskt. Jeg oppfordrer alle til å holde diskusjonen på et anstendig nivå», skriver Amundsen.

Les også: Amundsen svarer Erna Solberg: – I den verden jeg lever i, angriper venstreekstreme og innvandrerungdom politiet

Funnet død lørdag

Dan-Eivind Lid (48) ble funnet død i sin egen leilighet i Kristiansand lørdag. Lid er engasjert i den høyreekstreme organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian). Dødsfallet etterforskes nå av politiet som et mulig drap.

Les også: Politiet starter drapsetterforskning i Kristiansand

Lid var førstekandidat for partiet Alliansen for Vest-Agder til Stortingsvalget i 2021.

FUNNET DØD: Dan-Eivind Lid under Sian-demonstrasjonen i Oslo i sommer. Lørdag ble han funnet død i sin egen leilighet, og nå har politiet startet drapsetterforskning.

Sian-leder Lars Thorsen bekreftet dødsfallet søndag.

- Det er med stor sorg vi bekrefter at Dan-Eivind Lid har blitt revet fra oss. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Våre tanker og medfølelse går nå til familien i denne tunge tiden, skrev Thorsen på Facebook søndag formiddag.