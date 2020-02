Eks-statsråd: - Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen bør gå

- Erna har egentlig intet valg. Hun må finne en ny fiskeriminister, sier Per-Willy Amundsen (Frp).

Da Frp forlot regjeringen Solberg 24. januar, trodde mange at nå skulle det bli ro i rekkene.

Men - en fersk Høyre-statsråd sørger for alt annet.

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (54) må etter én måned på post svare for både dobbeltlønn, etterlønn og honorar for fylkestingsverv.

- Dette er god gammeldags grådighet, sier samfunnsrefser Elin Ørjasæter - og krever hans avgang.

Flere tar til orde for det, deriblant tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er helt på linje med henne.

«Fiskeriministeren bør gå. Vår samfunnsmodell bygger på tillit. Til hverandre, til myndighetene og til politikerne. Fundamentalt for denne tilliten er ideen om at reglene er de samme for alle. Enten man er NAV-klient eller sitter ved kongens bord,» skriver Amundsen på Facebook tirsdag ettermiddag.

Frps Per-Willy Amundsen maner til å vise god moral. Foto: (NTB scanpix)

- Dersom dette fundamentet trues, og det etableres en forståelse av at makteliten lever etter andre regler enn folk flest, så er vi ille ute. Da er det selve samfunnslimet som brytes ned, mener han.

- Må utvise moralsk dømmekraft

Amundsen skriver videre om det avgjørende veiskillet:

«De av oss som som har fått den ærefulle tillit å representere folket på Stortinget eller i regjeringen, har et særskilt ansvar for at dette ikke skjer. Vi må utvise moralsk dømmekraft hva gjelder omgang med fellesskapets midler. Gjør vi ikke det, svikter vi vår samfunnsmodell. Ingen er ufeilbarlig, vi kan alle gjøre feil, men man krysser en grense idet man urettmessig beriker seg på skattebetalernes bekostning. Uansett partifarge.»

- Jeg skulle aldri søkt om etterlønnen på 120.000 kroner, erkjente 54-åringen i Politisk Kvarter på NRK mandag.

- Betalt tilbake krone for krone

Nå er den tidligere Lenvik-ordføreren på Senja for å rydde opp.

Nettavisen får bekreftet mandag kveld at han har gjort opp for seg:

- Jeg er hjemme på Senja for å rydde opp. Jeg har i dag tilbakebetalt det jeg fikk utbetalt fra kommunen i etterlønn krone for krone. Jeg har også fått annullert etterlønnsavtalen, sier Sivertsen til Nettavisen.

Som statsråd tjener Sivertsen 1.410.073 kroner.

- Skal tilbakebetale all godtgjørelse

Han sier videre at han vil betale tilbake til fylkeskommunen:

- I dag tidlig snakket jeg med fylkeskommunen og har bedt om at jeg skal få betale tilbake all godtgjørelse jeg har mottatt etter 1. januar.

Sivertsen har søkt permisjon fra fylkestinget, som skal behandles 10. mars.