Ekspert: - Det er elementer i saken som ikke henger på greip

Mangeårig politileder Finn Abrahamsen forklarer også hvorfor han mener politiet og familien Hagen er uenige om hva som kan ha skjedd med forsvunne Anne-Elisabeth.

Mandag kom et nytt vendepunkt i forsvinningssaken med Anne-Elisabeth Hagen. Den pårørende familien og deres bistandsadvokat, Svein Holden, tror at den forsvunne kvinnen fortsatt lever, og ta det dreier seg om en kidnapping.

Holden brukte pressekonferansen til å begrunne hvorfor.

To timer senere gikk politiet ut, på en egen pressekonferanse, og sementerte at de står på sin nye hovedteori om at kvinnen er drept, og at det i så fall dreier seg som en fingert bortføring for å skjule en straffbar handling. Men de ønsket ikke å si noe om mulige mistenkte eller siktede i saken.

Det var i slutten av juni at politiet gikk offentlig ut med drapsteorien.

BAKGRUNN: Her kan du lese alt om Hagen-forsvinningen

Eksperter Nettavisen har snakket med stusser over deler av sakskomplekset, og de siste ukenes utvikling der politiet på den ene siden, og familien og bistandsadvokat Holden på den andre, har vidt forskjellige syn på hva som er status.

- Det er elementer i saken som ikke henger på greip. Vi snakker om at det muligens er kidnappet et menneske, det kommuniseres på en kryptisk måte, og det kommer ingen livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg har de de angivelige kidnapperne kommet med svært få ord. Det er ikke mange i den verdenen jeg kjenner som driver på slik, sier privatetterforsker Finn Abrahamsen til Nettavisen.

- Familien følelsesmessig rammet

Han ledet i mange år voldsseksjonen i Oslo, og håndterte de verste og mest profilerte sakene. Han har også fulgt forsvinningssaken i Lørenskog med faglig interesse, men understreker at han ikke har innsidekunnskap om etterforskningen.

- Samtidig er det viktig å understreke at familien er følelsesmessig rammet. Det er naturlig at de klamrer seg til et hvert håp om at hun fortsatt er i live. For politiets del må de være kildekritiske og forholde seg til fakta. Disse momentene er nok årsaken til at politiet og familien har ulikt syn på hva som er status i saken. Jeg må også si at jeg støtter politiets syn, og det de har kommunisert. Jeg er også veldig kritisk til opplysningene som er kommet frem om påstått livstegn.

Fakta Fakta om forsvinningssaken på Lørenskog ↓ * 9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (69) var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. * Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * Politiet holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. * Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen Monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet. * 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * Politiet har ikke mottatt noen tegn på at kvinnen er i live. * 26. juni opplyser politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. * Tidligere i juni opplyste politiet at de mistenkte at Hagen var fraktet bort i en bil. Politiet har mottatt tips om en sølvgrå bil i Lørenskog samme dag som Hagen forsvant. Den er ikke identifisert. * To menn ble fanget opp av overvåkningskameraer ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass, Futurum. Disse er fortsatt ikke identifisert. Politiet opplyste i begynnelsen av juni at de la bort dette sporet og mente det var mindre sannsynlig at de hadde en rolle i saken. * I april ble det gjennomført nye søk i flere vann på Lørenskog på jakt etter spor. Huset og hagen til ekteparet er også undersøkt flere ganger. * Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. * Øst politidistrikt ba i vår om 18 millioner fra Politidirektoratet for å finansiere den omfattende etterforskningen av saken. Kilde: NTB

Roger Stubberud er utdannet kriminolog, og har i 15 år jobbet med analyse av kriminalsaker. Han har jobbet med etterretning og det som tidligere het seksjons for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Han var også ett år i strategisk stab. I likhet med Abrahamsen stusser han over elementer i forsvinningssaken.

- Jeg har ikke noe empiri for tilsvarende saker fra det jeg selv har jobbet med i politiet. Jeg vet en del om kidnappingssaker og hva som foregår, og jeg har snakket en del med folk som sitter på spesiell informasjon om disse type saker. Min erfaring er at kidnappingssaker blir løst veldig raskt, sier Stubberud til Nettavisen.

BAKGRUNN: Politiet mener kona til en av Norges rikeste er kidnappet

BAKGRUNN: Politiet endrer hovedhypotese - tror bortføring var fingert for å skjule drap

Privatetterforsker og tidligere polititopp Finn Abrahamsen. Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

- Lite ærefullt å kidnappe

Under Holdens pressekonferanse tirsdag trakk han frem at han kommuniserte familiens budskap på norsk. Tidligere har han både gitt budskapet på norsk og engelsk. Holden mener at det de tror er antatte kidnappere kan være norske, eller er tilknyttet norske miljøer.

Politiet ønsker ikke å si hva de mener om dette. Krimanalytikeren uttrykker tvil over at det er i så fall er snakk om norske kidnappere.

- Blant de norske tradisjonelle kriminelle miljøene har ikke kidnapping vært en fremtredende metode. Tradisjonelt gir ikke kidnapping noen status i kriminelle miljøer. Det påfører et offer og deres nærmeste mye lidelse. I tillegg anses det som lite ærefullt å gå på sårbare personer som barn og ektefeller. Når det er snakk om kidnappinger i Norge er det som regel personer i ulike grupperinger som utfører og kidnappes. Dette kan brukes som pressmiddel, få noen til å betale gjeld eller det gjøres som et ledd i en konflikt, sier Stubberud.

En kidnappingsekspert i Sverige uttalte til avisen Sydsvenskan onsdag at han ikke tror Anne-Elisabeth lever. Han understreker at han ikke har detaljkunnskap om saken.

– Hun lever ikke. Man skal ha kontrollspørsmål som kidnapperne får lov å svare på, og hadde de gjort det hadde det løst seg for lenge siden, sier Torbjörn Sivertsson til Sydsvenskan.

Sivertsson har også merket seg opplysningen om at familien skal ha betalt ut ti millioner kroner i håp om å få livsbevis fra de mulig kidnapperne. Det mener han man ikke burde gjøre.

– Nei, ikke før man vet at alt er OK, og man har kommet til en avtale. I motsatt fall har man spilt ut kortet sitt. Da tar de pengene og slår henne ihjel, sier Sivertsson til avisen.

Forretningsmann Tom Hagen. Foto: Tom Gustavsen / ROMERIKES BLAD

- Antatte kidnappere sier hun er i live

Familien mener at budskapet de mottok fra antatte kidnappere 8. juli er et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth lever.

- Den siste milepælen i saken er at vi ble kontaktet av motparten 8. juli. I tiden etter dette har det vært tydelig kommunikasjon med motparten, sier Holden til Nettavisen.

- Hva legger du i når du sier at det har vært en tydelig kommunikasjon?

- Det dreier seg om kommunikasjon som ikke kan misforstås. Innholdet i kommunikasjonen kan jeg ikke gå inn på. Men per nå har vi ikke fått noen livsbevis fra henne.

- Hva er det som gjør at familien tror at hun lever?

- Det er ingen tvil om at det har vært viktig for familien at vi har mottatt en henvendelse som vi kan spore direkte tilbake til det som skjedde på forsvinningsdagen 31. oktober i fjor. I henvendelsen 8. juli sies det at hun fortsatt er i live.

Bistandsadvokat Svein Holden under pressekonferansen tirsdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Holden ønsker ikke å gå i detalj om hva som er kommunisert til familien. Ifølge ham er det ingen i familien som har følt seg mistenkt etter at politiet gikk ut med sin drapsteori.

- Vi har hele tiden forholdt oss til dette som en kidnappingssak, og vi er styrket i troen på det etter å ha mottatt budskapet 8. juli. Hvordan politiet ser på dette i dag kan ikke jeg besvare, men det vil forbause meg om de utelukker at Anne-Elisabeth er i live, sier han.

Holden forteller at det er en god dialog mellom ham og familien, og politiet, at det er jevnlige møter og telefonsamtaler.

- Er det enighet mellom familiens syn og det politiet mener?

- Etter min oppfatning er det ingen reell uenighet mellom familien og politiet.

31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra eneboligen på Fjellhamar hvor hun bodde sammen med sin ektemann Tom Hagen, en av Norges rikeste personer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix (NTB scanpix)

Sivertsson sier kriminelle kidnappere skyr lite når de gjennomfører bortføringer.

– De vil unnslippe politiet, sikre sin egen sikkerhet, ha fritt leide og ofte ha enda mer penger. Kidnapperne har nesten alt å vinne på et mord (...). Det er det som er så skremmende, sier han til den svenske avisen.

I juni omtalte Nettavisen nyheten om at politiet blant annet jobber ut ifra en oversikt over konkrete navn på mulige mistenkte i forsvinningssaken.

Politiet utelukker ikke kidnapping

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt står knallhardt på politiets nye hovedhypotese om drap, og mener det er naturlig at det er uenigheter mellom partene i denne fasen av saken.

- Vi har stor respekt for at familien opplever den nye kontakte med motparten som et tegn på at Anne-Elisabeth er i live. Samtidig må jeg si at politiet opprettholder vår vurdering fra før sommeren, at hovedhypotesen er drap. Men vi kan ennå ikke utelukke at vi står overfor en kidnappingssak med et økonomisk motiv, sier Brøske til Nettavisen.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

- Er det en forskjell i det politiet mener har skjedd, og det bistandsadvokaten og familien mener har skjedd?

- Vi har en profesjonell og god dialog med familien og deres bistandsadvokat. Vi har ulike roller som innebærer at det kan være nyanseforskjeller i hvordan vi opplever saken. Det er helt naturlig at det kan være uenigheter i hvordan vi vurderer saken.

- Har politiet sett meldingen som er kommet fra det familien og bistandsadvokaten mener er antatte kidnappere?

Politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Vi på vår side har iverksatt etterforskning i forbindelse med den siste hendelsen, vi tar den på alvor, men vi mener det fortsatt ikke er grunnlag for å endre hovedhypotesen vår. Vi bygger det på flere ting, deriblant at politiet ikke har noe livsbevis, og på den status som er i etterforskningen etter ni måneder, sier Brøske.

- Vi kan bekrefte at det ble gitt opplysninger om at hun er i live. Vi har stor forståelse for at familien vektlegger det med stor tyngde. Men våre vurderinger er fortsatt at det ikke er grunnlag for å gå bort fra vår hovedhypotese. Men jeg må understreke, igjen, at vi ikke kan utelukke at vi står overfor en kidnapping med et økonomisk motiv.

Han ønsker ikke å kommentere opplysninger som ble presentert i VG forrige uke, det det ble hevdet at familien skulle ha betalt ti millioner kroner til antatte kidnappere. Avisen hevdet også at det ikke

- Vi har en rådgivende rolle. Politiet har kunnskap om meldingen og innholdet i denne hendelsen. Men jeg ønsker ikke å gå i detaljer i hvordan kommunikasjonen har foregått, eller hvordan politiet har sett denne.

- Papir til trusselbrev kan være kjøpt i Norge

Det var 31. oktober 2018 at hun forsvant fra sitt hjem i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo. I midten av juni uttalte politiinspektør Tommy Brøske til Nettavisen at han kjente på forventningspresset til å oppklare forsvinningssaken.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth er klokken 09.15, fra en telefonsamtale med en slektning, samme dag som hun forsvant.

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som meldte fra om det som kunne være en kidnapping. Da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller media.

Det skal også ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro. De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero. Det har ikke vært noen kontakt mellom Hagen-familien og de antatte kidnapperne på flere måneder, noe som styrker politiets hypotese om at det ikke dreier seg om en kidnappingssak.

Trusselbrevet er en svært sentral del av etterforskningen.

Etter det VG forstår, er brevet skrevet i en blanding av svensk og norsk, og inneholder lite tegnsetting.

Sentrale deler av brevet skal inneholde detaljerte instruksjoner for hvordan Anne-Elisabeth Hagens familie – med milliardærektefelle Tom Hagen i spissen – skulle kommunisere med de mulige kidnapperne.

Avisen skriver også at brevet skal være maskinskrevet, og at det er på flere A4-sider.