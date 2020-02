Ekspert: 60 prosent av verdens befolkning kan bli smittet

Coronaviruset kan smitte 60 prosent av verdens befolkning om det får herje ukontrollert, hevder Hongkongs fremste epidemiolog.

Hongkongs fremste epidemiolog legger fram urovekkende tall i et intervju med The Guardian.

Han hevder nemlig at coronavirus-epidemien kan potensielt spre seg og smitte to tredjedeler av verdens befolkning dersom myndighetene ikke får kontroll over spredningen, skriver avisen.

Professor Gabriel Leung ved Universitetet i Hongkong sier at eksperter anslår at hver smittede person vil overføre viruset videre til om lag 2,5 personer. Det vil gi en «angrepsrate» på mellom 60 og 80 prosent, skriver avisen.

- 60 prosent av verdensbefolkning er et svært høyt tall, sier Leung til The Guardian.

Dødeligheten til viruset er anslått å være drøyt 2 prosent. Men Leung tror andelen kan være så lav som én prosent straks mildere sykdomstilfeller også blir tatt med i betraktning.

Selv med en relativ lav dødelighet på én prosent, vil antall dødsfall være enormt høyt dersom 60 prosent av verdens befolkning skulle bli smittet.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å få professor Leung i tale for å konfrontere ham med tallene, men får beskjed fra Universitetet i Hongkong at «professor Leung har ekstremt hektisk møtevirksomhet i en såpass kritisk periode, som du kan forestille deg. Han er ikke i Hongkong for øyeblikket, og det er heller ikke enkelt selv for oss å komme i kontakt med ham. Beklager for det».

6500 alvorlige tilfeller

Ifølge situasjonsrapporten til Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag 10. februar, er det 40.544 bekreftede smittetilfeller på verdensbasis, hvorav 319 smittetilfeller er påvist utenfor Kina fordelt på 24 land.

Snaut 6500 av tilfellene beskrives som alvorlig, mens 909 tilfeller har endt med dødsfall.

Leung skal denne uken delta på en internasjonal konferanse i Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève, hvor blant annet forskning på vaksine mot coronaviruset blir tema.

- Alvorlig trussel for resten av verden

De siste dagene har det vært tilfeller av smitteoverføring mellom personer, som ikke har vært i Kina, i både Frankrike og Storbritannia. WHOs toppsjef sier i en uttalelse tirsdag at coronaviruset utgjør en trussel, ikke bare for Kina, men også for resten av verden.

- Med 99 prosent av tilfellene i Kina, er dette fortsatt en alvorlig krisesituasjon for landet, som også utgjør en alvorlig trussel for resten av verden, sa generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge NTB.

Omfang og tiltak

Leung sier han vil formidle til WHO at det er to temaer som gjør seg gjeldene nå. Det ene er omfanget på coronavirus-epidemien og det andre er hvorvidt de drastiske karantenetiltakene i Kina faktisk har fungert og bidratt til å begrense spredningen. I så fall mener han andre land bør vurdere lignende tiltak.

Leung er en av verdens ledende eksperter innen coronavirus-epidemier. Eksperter over hele verden prøver å forutse hva som vil skje videre med viruset.

- Vil 60 til 80 prosent av verdens befolkning bli smittet? Kanskje ikke. Kanskje dette vil komme i bølger, sier han.

Leung fikk allerede i slutten av januar publisert en studie i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Temaet for studien var nasjonal og internasjonal spredning av coronaviruset.

Professor Gabriel Leung er ekspert på epidemiologi ved Universitetet i Hongkong. Foto: HKU

Virker tiltakene i Kina?



Leung sier også at det er vesentlig å få klarhet i om de enorme restriksjonene på bevegelsesfriheten i Wuhan og andre kinesiske storbyer har ført til en reduksjon i antall smittetilfeller.

- Hvis de har fungert, hvordan kan vi i så fall implementere dem, og er det i det hele tatt mulig? sier han.

- La oss anta at de (tiltakene red.anm.) virket. Men hvor lenge kan man stenge skoler? Hvor lenge kan du stenge av en hel by? Og hvis man fjerner disse restriksjonene, vil det (viruset red.anm.) komme rett tilbake og fortsette å herje? Dette er viktige spørsmål som må adresseres, sier han.

Leung sier at dersom de voldsomme tiltakene i Kina ikke har fungert, kan det kanskje innebære at det er umulig å stanse spredningen av coronaviruset, og da må verden finne en helt ny innfallsvinkel: nemlig å minimere effekten.

Coronaviruset er ennå ikke påvist i Norge. Folkehelseinstituttet har utført 58 analyser av mistenkte tilfeller, men samtlige prøver har vært negative av viruset.

Vanlig sesonginfluensa forårsaker anslagsvis tre til fem millioner alvorlige sykdomstilfeller på verdensbasis hvert år, ifølge WHOs tall fra 2018. Mellom 290.000 og 650.000 personer dør som følge av sesonginfluensa, hvorav flesteparten er personer over 65 år.