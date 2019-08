Ekspert frykter for livet til norsk fireåring i syrisk flyktningleir

En norsk gutt (4) som trolig lider av cystisk fibrose, har i et halvt år vært i den syriske flyktningleiren Al Hol. En norsk ekspert frykter for guttens liv.

I en sakkyndigerklæring skrevet av professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus, Johan K. Stanghelle, kommer det fram at fireåringen flere ganger har blitt veid på det norskdrevne feltsykehuset i Al Hol. Gutten veier 11,7 kilo, noe som er mindre enn en gjennomsnittlig norsk ettåring, melder NRK.

Moren (29) til gutten er en norsk statsborger fra Oslo. Hun reiste til Syria i 2013. Nå er hun under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Hun er mistenkt for deltakelse i terrorgruppa IS, men nekter straffskyld.

– Norge har en praktisk, reell, juridisk og realistisk mulighet til å hente ham hjem, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han håper gutten hentes til Norge.

– Vi må huske på at barn er uskyldige, sier han.

Ropstad vil ikke kommentere om det pågår noen operasjoner, men påpeker at det er viktig å komme fram til en løsning for å få fireåringen hjem.

Underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet sier i en uttalelse at utenrikstjenesten er kjent med barnets situasjon og gjennom flere måneder har arbeidet slik at gutten nå får medisinsk oppfølging. UD vil i den videre oppfølgingen bistå slik at barnet fortsatt får helsehjelp.