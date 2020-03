Ekspert om stenging av skoler: - Usikkert om det virker

Overlege advarer mot forhastet stenging av skoler i møte med koronaviruset.

OSLO (Nettavisen): - Stenging av skoler er ikke bare et smittevernspørsmål. Det er et samfunnsspørsmål, sa overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet på et fagseminar om koronaviruset torsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er blant dem som har tatt til orde for stenging av skoler. Frp i Oslo ber byrådsleder Raymond Johansen går langt mer drastisk til verks i hovedstaden og stenge alle barnehager og skoler.

- Vi må vite om det virker, og det er usikkert. Vi vet ikke hvilken rolle barn spiller i spredningen av epidemien, sa Aavitsland.

I TVIL: - Vi vet ikke hvilken rolle barn spiller i spredningen av epidemien, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Folkehelseinstituttets fremste smittevernekspert understreker at ringvirkningene blir store dersom hundretusener av barn ikke skal være på skolen, men hjemme.

- Hvem skal passe på dem? For arbeidstakere som desperat trenger sine ansatte, vil det være dumt om foreldre skal være hjemme å passe sine barn. Dette må vi tenke nøye gjennom. Det er ingen lett avgjørelse, sa Aavitsland.

Han sa det også er vanskelig å vite hva som er riktig tidspunkt for å gå inn med slike tiltak.

- Dette er tiltak som skal stå på lenge, og det kan ha uheldige ringvirkninger å starte for tidlig.

Aavitsland pekte på at kommunene lokalt og Helsedirektoratet nasjonalt kan beslutte å stenge skoler, men oppfordret til en god diskusjon om disse tiltakene før de besluttes.

Statsminister Erna Solberg sa torsdag at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer og at det særlig gjelder helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Derfor stiller hun seg avventende til stenging av skoler.

