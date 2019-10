Eksperten skryter av «Fortnite-blackouten»: - Genialt

Millioner av fans fortviler over at «Fortnite» har blitt borte. Akkurat det mener eksperten bare er positivt.

Søndag gikk skjermene til «Fortnite»-spillere over hele verden i svart, etterfulgt av et svart hull.

I etterkant slettet skaperne i Epic Games så alt av innhold på Twitter-kontoen til det superpopulære spillet, og siden har det ikke kommet et knyst fra det amerikanske selskapet.

- Jeg tenker dette er en kjempegod sjanse til å skape ubetalt reklame for den nye sesongen, sier partner & design-direktør i Studio VUES, og ekspert på markedsføring innenfor spill, Jon Haukaas til Nettavisen.

Han mener nemlig at det ikke er snakket om Fortnites undergang, snarere tvert imot.

- Hvis dette er en måte å holde «Fortnite» fortsatt interessant på, er det genialt.

- Kjent grep

Ifølge Haukaas har Epic Games igangsatt et klassisk PR-stunt i forkant av et nytt kapittel i «Fortnite»-historien.

- Det er et litt kjent grep innenfor historiefortelling fra TV-serier og lignende; at man avslutter med et stort spørsmålstegn. Det skaper grobunn for masse brukergenerert «content», mener han.

Eksperten trekker også fram faktumet at en personlighet som gründeren Elon Musk, som tidligere har vært i «krangel» med Fortnite, retweetet en tweet fra 2018 hvor han skrev han skulle kjøpe spillet for så å legge det ned.

- Når sånne folk, med et slikt antall følgere (28,7 millioner, journ.anm.), begynner å snakke, har man klart å få til noe, forklarer Haukaas.

IMPONERT: Jon Haukaas mener PR-stuntet til «Fortnite»-skaperne kan vise seg å være genialt. Foto: Marcus Kjeldsen

Selv trekker han også paralleller til «Cialdinis påvirkningsprinsipper», om knapphet, som går på at man kanskje ikke tror på budskapet, men frykter at det likevel kan være slutten på spillets videre eksistens.

- Jeg gjorde en liten test her på kontoret, hvor mange av dem spiller, og de tror jo ikke på det de heller. Likevel er de litt nervøse for at det skal være sant, forteller direktøren.

Tror på snarlig hint



Men Haukaas tviler på at hverken fansen eller skaperne av det såkalte Battle Royal-spillet har noe å frykte.

- Jeg tipper det snart kommer noen «lys i mørket», hvor de prøver å dryppe litt hint av hva som kommer, mens de eventuelt gjør en oppgradering. De legger nok ikke ned den pengemaskinen med det første, sier han.

- Er det noen risiko knyttet til en slik måte å markedsføre et nytt kapittel på?

- Selvfølgelig er det en viss risiko, men jeg tror jeg ikke den er så stor. Så fremt man ikke lar det gå for lenge før man kommer med disse dryppene. Nå har man skapt et univers med et stort spørsmålstegn, hvor brukere og andre interessenter kan komme med masse konspirasjonsteorier og innhold. Det gir en unik mulighet til å skaffe fornyet engasjement for spillet, mener Haukaas.

Han mener gevinsten kan bli nokså stor for «Fortnite» om alt går som det skal.

- Det krever litt pondus å gjøre nok slikt, selv om risikoen ikke er så stor, men det skal likevel bli morsomt å regne på hva omtalen er verdt om noen måneder, sier eksperten og legger ikke skjul på at det er snakk om en veldig stor markedsverdi.

Haukaas kommer også med en pekefinger til Epic Games, som i 2018 skal ha blitt verdsatt til 15 milliarder dollar av TechCrunch.

- De må fortsette å vise at de vil prøve nye ting, oppfinne seg selv på nytt, og ikke bare la det bli med stuntet. Da tror jeg faren hadde vært mye større for å miste brukere, tror han.