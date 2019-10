Ekspertene strides om Greta Thunbergs fredspris-sjanser

Direktør for det anerkjente fredsforskningssenteret SIPRI, Dan Smith, tror det er en reell mulighet for at Greta Thunberg (16) stikker av med den prestisjetunge Nobels fredspris.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) tok verden med storm da hun refset verdens ledere under FNs klimamøte i New York forrige måned. Hun har engasjert og mobilisert elever over hele verden til å skole-streike for klimaet.

Fredag formiddag kunngjøres tildelingen av årets Nobels fredspris. Thunberg er en favoritt blant bookmakerne, og mange eksperter mener hun er en yndet kandidat med en reell sjanse til å få navnet sitt annonsert på Nobelinstituttet fredag.

Dan Smith er én av dem. Han er direktør for det anerkjente fredsforskningssenteret SIPRI. Smith sier det er tre ting som gjør seg gjeldende i diskusjonene rundt Greta Thunberg og fredsprisen.

- For det første mener jeg det er en sterk kobling mellom klimaendringer og krig, fred og sikkerhet. Derfor mener jeg, basert på denne koblingen, at det er helt riktig å gi fredsprisen til en klimaaktivist hvis Nobelkomiteen skulle ønske det, sier Smith til Nettavisen.

- Ekstraordinær påvirkning

- Det andre er at hun har hatt en ekstraordinær påvirkning og innflytelse. For ett år siden satt hun alene utenfor Riksdagen og skole-streiket for klimaet. Og nå er hun en global figur med innflytelse på millioner av mennesker.

Videre påpeker Smith at klimasaken har fått enorm oppmerksomhet og fokus den siste tiden.

- Men ikke eksklusivt på grunn av henne, fordi FNs klimamøte for to uker siden var planlagt lenge før Greta Thunberg ble kjent, sier han.

Dan Smith er direktør for fredsforskningssenteret SIPRI. Foto: Dan Smith

- Ville håpet hun ikke fikk den

- For det tredje, og dette mener jeg helt ærlig, hvis jeg var én av foreldrene hennes, ville jeg håpet at hun ikke fikk den. Fra et menneskelig perspektiv har hun hatt et enormt rampelys rettet mot seg og har måttet bære rundt på dette, noe hun gjør elegant og hederlig. Men fredsprisen ville gjort dette rampelyset enda mer konsentrert og kraftigere, og gjort det mer ukomfortabelt. Dette ville vært min holdning hvis jeg var én av foreldrene hennes, sier Smith.

Dersom Thunberg faktisk skulle få tildelt Nobels fredspris, ville hun blitt historiens yngste fredsprisvinner. Pakistanske Malala Yousafzai er den yngste fredsprisvinnerne, og var bare 17 år gammel da hun fikk prisen i 2014 på deling med en indisk aktivist.

Institutt for Fredsforskning (PRIO) har Nathan Law Kwung, som en representant for demokratibevegelsen i Hongkong, på sin shortlist. Smith tviler imidlertid på at bevegelsen i Hongkong vil bli hedret med årets Nobels fredspris.

- Det ville overraske meg veldig om prisen gikk dit. Jeg tror ikke det er helt klart hva som vil skje med den bevegelsen. Det er mer en bevegelse bestående av gateprotester, sier han.

- De er bundet til å ha henne på shortlisten

PRIO-direktør Henrik Urdal har tidligere uttalt til Nettavisen at klima-saken faller utenfor kriteriene til fredsbygging, at det ikke er noen entydig forskningsbasert kobling mellom klimaendringer og konflikt. Dermed tror han ikke Thunberg er aktuell for fredsprisen.

- Koblingen mellom klimaendringer og konflikt er ikke så enkel som mange skal ha det til. Det er ikke slik at det er noen helt klar sammenheng mellom miljø og konflikt. Det er et stort og viktig tema, og er den største utfordringen verden står overfor. Men det er ikke gitt at klimaendringer fører til mer konflikt i framtiden. Forskningen er veldig blandet akkurat på det punktet, uttalte Urdal.

Smith er av en annen oppfatning.

- Er det sannsynlig at Greta Thunberg kan få fredsprisen, Smith?

- Jeg tror Nobelkomiteen er bundet til å ha henne på shortlisten. De har tidligere anerkjent koblingen mellom konflikt og klima. Dette er et ekstraordinært og fremtredende tema nå, og hun er en fremtredende figur oppi alt dette. Så jeg mener det, sier han.

- En ting jeg kan si om Nobelkomiteen, er at de har en stolt tradisjon med å overraske alle sammen, sier Smith.

Nobelkomiteen har tidligere trukket en direkte kobling mellom fredsbygging og miljø da de i to separate utdelinger ga Nobels fredspris til Wangari Maathai og USAs tidligere visepresident Al Gore, som delte prisen med FNs klimapanel.

Smith holder også en knapp på Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Han mener varsleren Daniel Elsberg også har gjort seg fortjent til Nobels fredspris.

- Han er varsleren bak Pentagon Papers. Når det gjelder varslere, ser vi i dag at det er mange stater som motsetter seg åpenhet. Og derfor er rollen som varsler blitt langt mer viktig. Dersom man skulle gi prisen til en varsler, synes jeg det er riktig å gi den til originalen, sier Smith.

PRIO-direktør Henrik Urdal. Foto: Prio

Verdens viktigste pris?

Kunngjøringen av Nobels fredspris er den ene gangen i året hvor verdenspressens garantert retter blikket mot Norge.

Det er ingen tvil om at Nobels fredspris er prestisjetung.

- Er det «verdens viktigste pris», Smith?

- Innen fred og sikkerhet, ja, uten tvil. Det er ikke bare du som ringer meg. Journalister fra hele verden har ringt i tre uker. I kveld skal jeg intervjues av australsk TV. Jeg har gjort intervjuer med Reuters, AFP og en rekke aviser. Jeg tror ikke det er andre priser innen fred og sikkerhet som får denne typen global interesse, til og med før den blir kunngjort. Det er helt unikt, sier Smith.