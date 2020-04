Ekspertene varsler ny varmerekord

- 2020 kan bli det varmeste året noensinne.

NEW YORK (Nettavisen): Meteorologer sier at 2020 kan bli et historisk varmt år. Ifølge The Guardian mener ekspertene at det er 50 til 75 prosent sjanse for at man i år vil slå rekorden fra fire år siden.

Les: Bikinivideo med Kylie Jenner har eksplodert på nett

The US National Oceanic and Atmospheric Administration mener det er 75 prosent sjanse for at dette blir det varmeste året i historien.

De mener også at det er 99.9 prosent sjanse for at 2020 vil bli et av de fem varmeste årene i historien.

Til tross for at dette ikke er et El Niño-år, som vanligvis fører med seg mye varme, så har det blitt satt nye varmerekorder fra Antarktis til Grønland siden januar, skriver avisen.

Januar ble det satt ny varmerekord i Arktis, og i februar registrerte en forskningsstasjon i Antarktis hele 20 varmegrader for første gang i historien.

Og på motsatt siden av kloden ble det på søndag satt april-rekord, da det ble meldt om seks varmegrader i Qaanaaq på Grønland.

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

- Første gang på 30 år

For noen dager siden delte skuespilleren Leonardo DiCaprio dette bildet av Himalaya-fjellene,tatt fra Punjab i India etter at forurensningen har falt som en følge koronkrisen.

- Lokalbefolkningen sier at det er første gang på 30 år at fjelltoppene har vært synlige nesten 125 miles (200 km.) unna, skriver Leonardo DiCaprio:

34 varmegrader i april i LA

Tallene for første kvartal viser at temperaturøkningen er mest markant i øst-Europa og Asia, der temperaturen er tre grader over gjennomsnittet. I USA har man også opplevd mer varme enn normalt og i Los Angeles ble det forrige fredag målt hele 34 varmegrader i april.

I California er det i april målt hele 34 varegrader. Dette bildet er tatt på Huntington Beach i California før helgen. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Også i Australia har man opplevd rekordvarme.

Selv om en global lockdown som en følge av koronaepidemien har ført til mindre utslipp rundt om i verden, er dette ifølge ekspertene ikke nok. Forskerne mener man trenger mer langvarige endringer for å gjøre en forskjell.

Les: De 10 beste strendene for Instagram-bilder

- Klimakrisen fortsetter med uforminsket styrke. Utslippene vil gå ned i år, men konsentrasjonene fortsetter å øke, sier Karsten Haustein, en klimaforsker ved University of Oxford til The Guardian.

- Det er lite sannsynlig at vi vil merke en nedgang i oppbyggingen av drivhusgasser. Men vi har nå en unike sjansen nå til å revurdere valgene våre og bruke koronakrisen som en katalysator for mer bærekraftige transportmidler og energiproduksjon, sier Haustein.

- De varme vårdagene i april øker

Også i Norge har man opplevd en usedvanlig varm april. På onsdag i forrige uke opplevde Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal den hittil varmeste dagen så langt i år, med 23,5 grader, ifølge NTB.

Drammen (23,2), Konnerud og Gvarv (22,3) og Sigdal (22,2) hadde også svært varme dager.

Mange mennesker tok turen til parken ved Sørenga bad på tirsdag i forrige uke for å kose seg i solen. Søpplekassen ble overfylt med søppel og tomme Corona-øl flasker. Men ikke alle var like flinke til å holde avstand for å begrense smitte av koronaviruset covid-19, slik helsemyndighetene anbefaler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt har gått gjennom utviklingen av varme vårdager de siste 60 årene, og sier at tendensen er den samme i hele landet: Vårmåneden blir stadig varmere.

– Vi ser at de varme vårdagene i april øker i antall over hele fjøla. Dette er akkurat det vi forventer her i Norge når den globale temperaturen stiger, uttalte klimaforskeren til NTB i forrige uke.