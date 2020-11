Eksperter: Dokumenter sår tvil om Mogens Jensens mink-forklaring

Krever matministers avgang.

En rekke dokumenter sår ifølge danske eksperter tvil om matminister Mogens Jensens forklaring om at han ikke visste at den danske regjeringens ordre om å avlive all mink i landet, var ulovlig

- Det peker i retning at man visste dette, sier Kent Kristiansen, lektor ved juridisk institutt ved Syddansk Universitet, til BT.

Se direkte fra klokken 13: Jensen er kalt inn av Miljø- og matvareutvalget for å forklare seg om håndtering av koronasmitte blandt mink og om minkbransjens fremtid.

Også statsminister Mette Jensen har uttalt at hun ikke visste det var ulovlig, noe som trekkes i tvil.

- Når vi tar en avgjørelse legger jeg selvsagt til grunn at det er hjemmel for å treffe beslutningen, sa hun i spørretimen i Folketinget tirsdag.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: Philip Davali (AP/NTB)

8. oktober

Matvarestyrelsen, som faller inn under Jensens ansvar, har i skriftlig svar datert 8. oktober, uttalt at det kun var mulig å krev avliving av frisk mink som er mindre enn 7,8 kilometer unna en smittet bestand.

Jensen har selv vist til dette skrivet flere ganger i mellomtiden, melder avisen.

Opposisjonen krever nå Jensens avgang, mens en av regjeringens støttepartier, Enhedslisten, sier de ikke vil frede Jensen.

Mandag var 116 av 237 minkbestander avlivet.

Beklager

Danmarks statsminister må gå kanossagang til Folketinget og minkavlere etter at hun beordret masseavliving av all mink, også på gårder uten koronasmitte.

Ordren hadde ikke hjemmel i dansk lov, kunne avisen Berlingske avsløre mandag. Da var allerede masseavlivingen i gang.

Statsminister Mette Frederiksen måtte tirsdag stille i spørretimen i Folketinget og beklage saken.

– Selv om det er travelt, sier det seg selv at det skal være fullstendig klart hva som krever ny lovgiving. Det har det ikke vært, og det vil jeg gjerne beklage, sa Frederiksen.

Kort tid senere la regjeringen fram et lovforslag som vil forby hold av mink i Danmark fram 31. desember 2021. Den opprinnelige planen om å få forbudet vedtatt som en såkalt hastelov, måtte Frederiksen gi opp.

Avlivet: Danmark har omlag 17 millioner mink Foto: John Randeris (AP/NTB)

Frykter for vaksinearbeidet

For få dager siden opplyste Frederiksen på en pressekonferanse at all mink skulle avlives som følge av en koronavirusmutasjon som vil kunne smitte mennesker, og som kan komme til å gjøre en framtidig vaksine mindre effektiv.

Det er iverksatt en granskning av hvordan regjeringen kunne beordre avliving av millioner av mink uten å gjøre unntak for gårder som ligger i områder der det muterte koronaviruset ikke er påvist.

Ikke lenger et krav

Regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer masseavliving av mink, til at den ber om det. Samtidig ble det altså jobbet med mulige lovendringer som kan gi regjeringen lovhjemmel til å kreve det.

Men opposisjonspartiet Venstre har allerede varslet at det ikke vil godta en slik endring uten videre.

Danske minkoppdrettere sier det ikke er noen vei tilbake, og at bransjen vil måtte fortsette avlivningen.

– Det er en skrekkelig og vanskelig situasjon at en bransje med ett nedlegges. Men det er ingen vei tilbake. Ledelsen i vår organisasjon er helt enig om det, sier leder Tage Pedersen i Danske Minkavlere.