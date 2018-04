Eksperter: Facebook blir mer regulert

Facebook og andre sosiale medier vil bli mer politisk regulert som følge av Cambridge Analytica-skandalen, mener flere eksperter.

Politisk regulering av Facebook var det gjennomgående temaet under tirsdagens høring i justiskomiteen i det amerikanske Senatet.

– Det vil gå fra Facebook-regulering til at det nå kan bli langt mer regulert politisk, sier Benjamin Rud Elberth, ekspert på digital kommunikasjon, til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Selv uttalte Facebook-gründer Mark Zuckerberg at en form for regulering ikke nødvendigvis er noen dårlig idé.

– Senatorene fikk høre Zuckerberg si at Facebook frivillig vil la seg regulere. Han har sagt at han er klar til å snakke om prinsippene, sier Elberth.

– Brukerne forstår ikke

Maria Bartnes, forskningssjef ved SINTEF Digital, håper høringen i Kongressen vil føre med seg endringer.

Hun ser personvernskandalen i sammenheng med den nye personvernlovgivningen som blir gjeldende for selskaper som driver virksomhet innenfor EU. Loven gjelder fra slutten av mai.

– Jeg håper høringen og den nye lovgivningen kan presse på for en mer brukervennlig personvern-policy. Det er mulig Facebooks personvern-policy har vært korrekt, men den er praktisk talt umulig å forstå for brukeren, sier Bartnes til NTB.

Hun mener Facebook og andre sosiale plattformer på nett forsømmer sine plikter ved å gjøre sin regler for personvern lite tilgjengelige for brukeren.

– Når en tjeneste er gratis på nett, er det informasjonen du deler som er valutaen. Problemet er at de fleste brukere ikke har forutsetninger for å forstå hva det innebærer, sier Bartnes.

– Får konsekvenser

Også kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet spår endringer i kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen.

– De europeiske datatilsynene har møte i Brussel i disse dager, og Facebook står høyt på dagsorden. Det anses som en stor og krevende sak, og det kommer til å settes inn mye ressurser. Saken vil helt klart få konsekvenser for Facebook, sier Dahl til NTB.

Hun lot seg ikke imponere av Zuckerbergs beklagelse, der hun mener han er utydelig rundt hva han egentlig ber om unnskyldning for. Samtidig mener Datatilsynet at Facebook viser liten forståelse for bekymringer om personvernet på deres plattformer.

Dahl er overbevist om at saken vil legge føringer for hvordan personopplysninger behandles også i andre sosiale medier.

– Vi har allerede en annen klagesak liggende på bordet, sier hun.

BBC: Utdaterte senatorer

Iført dress og slips, ikke sin sedvanlige T-skjorte-uniform, besvarte Zuckerberg flere hundre spørsmål fra 44 senatorer tirsdag kveld.

– Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet, blir brukt til å skade. Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hatprat, i tillegg til personopplysninger, sa Zuckerberg.

CNN påpeker at den drøyt fem timer lange høringen bar preg av senatorenes manglende kunnskap om Facebook og datasikkerhet for øvrig.

Kanalen poengterer blant annet at senatorene brukte mye tid på om spørre om Zuckerberg var villig til å gi Facebook-brukerne rettigheter og muligheter som de allerede har.

Zuckerberg ble kalt inn til høringen etter at det i forrige måned ble kjent at Cambridge Analytica har samlet inn personopplysninger fra om lag 87 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet blant annet til Donald Trumps valgkampstab.

Klokken 16 onsdag norsk tid fortsetter Facebook-sjefens høring i Kongressen, denne gangen i Representantenes hus.

(©NTB)

Mest sett siste uken